"Военного союза с Китаем нет": Путин рассказал о "прозрачных" отношениях с Пекином

В качестве аргумента Путин сказал, что Россия участвует в совместных учениях вооруженных сил с теми странами, с которыми у нее нет военного союза.

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Россия не создает с Китаем военный союз, а всего лишь развивает с ним "прозрачное" военно-техническое сотрудничество, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

"Мы не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного", — заявил Путин.

По его словам, Россия, например, проводит военные учения не только с Китаем, но и с другими странами, но это не говорит о том, что РФ имеет с ними военный союз.

В беседе с журналистом Путин привел аналогию военного сотрудничества стран Запада и сравнил НАТО с блоком стран "оси", которые был создан как военный союз Германии, Италии и Японии во времена Второй мировой войны.

"Они создают все новые и новые союзы. И это дает основания западным аналитикам и политологам говорить о том, что Запад строит новые "оси".

В этом контексте Путин упомянул о новой стратегической концепции развития НАТО, которая была согласована в 2022 году.

"Там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти страны перечисляются: там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея. И они заявляют, что будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?" — сказал Путин.

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Ядерное оружие в Беларуси: кому на самом деле угрожает Путин

Напомним, президент Владимир Путин, 25 марта анонсировал размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, Россия помогла переоборудовать боевые самолеты белорусских сил для применения тактического вооружения.

В связи с этим секретарь СНБО Алексей Данилов 26 марта заявил, что таким образом Путин взял Беларусь в "ядерные заложники". Он отметил что шаги Путина ведут к дестабилизации ситуации в Беларуси, поскольку повышает уровень негативного отношения среди белорусских граждан к России.