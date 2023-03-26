"Военного союза с Китаем нет": Путин рассказал о "прозрачных" отношениях с Пекином
В качестве аргумента Путин сказал, что Россия участвует в совместных учениях вооруженных сил с теми странами, с которыми у нее нет военного союза.
Россия не создает с Китаем военный союз, а всего лишь развивает с ним "прозрачное" военно-техническое сотрудничество, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
"Мы не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного", — заявил Путин.
По его словам, Россия, например, проводит военные учения не только с Китаем, но и с другими странами, но это не говорит о том, что РФ имеет с ними военный союз.
В беседе с журналистом Путин привел аналогию военного сотрудничества стран Запада и сравнил НАТО с блоком стран "оси", которые был создан как военный союз Германии, Италии и Японии во времена Второй мировой войны.
"Они создают все новые и новые союзы. И это дает основания западным аналитикам и политологам говорить о том, что Запад строит новые "оси".
В этом контексте Путин упомянул о новой стратегической концепции развития НАТО, которая была согласована в 2022 году.
"Там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти страны перечисляются: там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея. И они заявляют, что будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?" — сказал Путин.Важно
Напомним, президент Владимир Путин, 25 марта анонсировал размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, Россия помогла переоборудовать боевые самолеты белорусских сил для применения тактического вооружения.
В связи с этим секретарь СНБО Алексей Данилов 26 марта заявил, что таким образом Путин взял Беларусь в "ядерные заложники". Он отметил что шаги Путина ведут к дестабилизации ситуации в Беларуси, поскольку повышает уровень негативного отношения среди белорусских граждан к России.