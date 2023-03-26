"Воєнного союзу з Китаєм немає": Путін розповів про "прозорі" відносини з Пекіном

Як аргумент Путін сказав, що Росія бере участь у спільних навчаннях збройних сил з тими країнами, з якими вона не має воєнного союзу.

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Росія не створює з Китаєм воєнний союз, а лише розвиває з ним "прозоре" воєнно-технічне співробітництво, заявив 25 березня президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю Павлу Зарубіну.

"Ми не створюємо з Китаєм жодного воєнного союзу. Так, у нас є співпраця і у сфері воєнно-технічної взаємодії, ми не приховуємо, але прозора, там немає нічого секретного", — заявив Путін.

За його словами, Росія, наприклад, проводить воєнні навчання не лише з Китаєм, а й з іншими країнами, але це не говорить про те, що РФ має з ними воєнний союз.

У бесіді з журналістом Путін навів аналогію воєнної співпраці країн Заходу та порівняв НАТО з блоком країн "осі", створених як воєнний союз Німеччини, Італії та Японії за часів Другої світової війни.

"Вони створюють все нові і нові спілки. І це дає підстави західним аналітикам і політологам говорити про те, що Захід будує нові "осі".

У цьому контексті Путін згадав про нову стратегічну концепцію розвитку НАТО, яка була погоджена у 2022 році.

"Там прямо записано, що НАТО збирається розвивати відносини з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону. І ці країни перераховуються: там і Нова Зеландія, і Австралія, і Південна Корея. І вони заявляють, що створюватимуть глобальне НАТО. Ну, що це таке?" — Сказав Путін.

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Ядерна зброя в Білорусі: кому насправді погрожує Путін

Нагадаємо, президент Володимир Путін, 25 березня, анонсував розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. З його слів, Росія допомогла переобладнати бойові літаки білоруських сил для застосування тактичного озброєння.

У зв'язку з цим секретар РНБО Олексій Данілов 26 березня заявив, що таким чином Путін взяв Білорусь у "ядерні заручники". Він зазначив, що кроки Путіна ведуть до дестабілізації ситуації в Білорусі, оскільки підвищує рівень негативного ставлення серед білоруських громадян до Росії.