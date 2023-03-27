"Это повышение ставок": в ГУР МО отреагировали на размещение ядерного оружия в Беларуси

Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что такое решение Владимира Путина могло быть своеобразной реакцией на ежедневные потери его армии на поле боя.

Related video

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов считает, что РФ решила повысить ставку заявлениями о размещении ядерного оружия в Беларуси. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

По его словам российский президент начал прибегать к ядерному шантажу и одна из причин в том, что его армия ежедневно терпит поражение на поле боя. В частности речь идет о решении разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

"Понятно, что это повышение ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в этих ситуациях очень четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют", – заявил Андрей Юсов.

Далее представитель разведки ответил на вопрос журналистов о том, известно ли Украине о фактах передвижения ядерного оружия и сооружения специальных объектов для ее хранения.

"Эта информация имеет основания. И, конечно, ничего здесь незамеченным не может быть при перемещении ядерного вооружения и строительстве подобных объектов", — продолжил Андрей Юсов.

Размещение ядерного оружия в Беларуси: реакция мира

26 марта Франция призвала РФ отказаться от размещения ядерного оружия в Беларуси. В Министерстве иностранных дел отметили, что контроль над вооружениями такого типа оказались под угрозой из-за действий Кремля. Владимиру Путину стоило бы, как считают в ведомстве, отказаться от этой идеи.

Также 26 марта верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил Российской Федерации и Беларуси новыми международными санкциями из-за ядерного оружия.

"Беларусь, размещение у себя российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор", — написал Боррель.

Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.