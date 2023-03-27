"Це підвищення ставок": у ГУР МО відреагували на розміщення ядерної зброї у Білорусі

Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що таке рішення Володимира Путіна могло бути своєрідною реакцією на щоденні втрати його армії на полі бою.

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Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов вважає, що РФ вирішила підвищити ставку заявами щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода ".

За його словами, російський президент почав вдаватися до ядерного шантажу і одна з причин у тому, що його армія щодня зазнає поразки на полі бою. Зокрема, йдеться про рішення розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

"Зрозуміло, що це підвищення ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз у цих ситуаціях дуже чітко та однозначно реагують, що на цей шантаж вестись не планують", – заявив Андрій Юсов.

Далі представник розвідки відповів на запитання журналістів про те, чи відомо Україні про факти пересування ядерної зброї та спорудження спеціальних об'єктів для її зберігання.

"Ця інформація має підстави. І, звичайно, нічого тут непоміченим не може бути при переміщенні ядерного озброєння та будівництві подібних об'єктів", — продовжив Андрій Юсов.

Розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція миру

26 березня Франція закликала РФ відмовитися від розміщення ядерної зброї у Білорусі. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що контроль за озброєннями такого типу опинилися під загрозою через дії Кремля. Володимиру Путіну варто було б, як вважають у відомстві, відмовитись від цієї ідеї.

Також 26 березня верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель пригрозив Російській Федерації та Білорусі новими міжнародними санкціями через ядерну зброю.

"Білорусь, розміщення у себе російської ядерної зброї означатиме безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір", — написав Боррель.

Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.