Путин заявил о размещении ядерного оружия в Беларуси: Трамп посоветовал "молиться"

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию президента РФ в сложившемся положении и назвал окружение Байдена некомпетентным.

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Бывший президент США Дональд Трамп призвал американцев "молиться" после того, как президент РФ Владимир Путин в минувший уик-энд огласил свои планы относительно ядерного оружия. Об этом сообщает Newsweek.

В минувшую субботу глава Кремля Владимир Путин анонсировал планы по размещению ядерного оружия в Беларуси, на что западные лидеры ответили осуждением.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп на своей социальной платформе Truth Social в понедельник, 27 марта, опубликовал пост, в котором обвинил администрацию Джо Байдена за случившуюся "ситуацию" и призвал своих сторонников "молиться" после объявления Путиным своих планов относительно ядерного оружия.

"Вот, как я и предсказывал, теперь мы играм с "большими штуками". Теперь слово на букву "N" вернулось в обиход повсеместно", — сказал с отсылкой к термину "ядерный" (nuclear).

Он также добавил, что сложившееся положение спровоцировали США.

"Вот, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам сейчас: "Молитесь!"", — заявил он.

В свою очередь, Китай 27 марта выступил против размещения ядерного оружия РФ в Беларуси. По словам спикера ведомства Мао Нина, важно избегать войн между ядерными державами и снижать стратегические риски.

Напомним, что, по мнению политолога Владимира Фесенко, вся пропагандистская риторика Путина — порождение его страха перед поставкой новых западных вооружений Киеву.