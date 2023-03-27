Путін заявив про розміщення ядерної зброї у Білорусі: Трамп порадив "молитися"

Екс-президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію президента РФ у становищі, що склалося, і назвав оточення Байдена некомпетентним.

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Колишній президент США Дональд Трамп закликав американців "молитися" після того, як президент РФ Володимир Путін минулого вікенду оголосив свої плани щодо ядерної зброї. Про це повідомляє Newsweek.

Минулої суботи глава Кремля Володимир Путін анонсував плани щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі, на що західні лідери відповіли засудженням.

У свою чергу, екс-президент США Дональд Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social у понеділок, 27 березня, опублікував пост, в якому звинуватив адміністрацію Джо Байдена за "ситуацію" і закликав своїх прихильників "молитися" після оголошення Путіним своїх планів щодо ядерної зброї.

"Ось, як я і передбачав, тепер ми іграємо з "великими штуками". Тепер слово на букву "N" повернулося в ужиток повсюдно", — сказав Трамп з посиланням на термін "ядерний" (nuclear).

Він також додав, що становище, що склалося, спровокували США.

"Ось що відбувається, коли вашим урядом управляють некомпетентні люди. Все, що я можу сказати вам зараз: "Моліться!"", — заявив він.

У свою чергу, Китай 27 березня виступив проти розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. За словами спікера відомства Мао Ніна, важливо уникати воєн між ядерними державами та знижувати стратегічні ризики.

Нагадаємо, що, на думку політолога Володимира Фесенка, вся пропагандистська риторика Путіна — породження його страху перед постачанням нових західних озброєнь Києву.