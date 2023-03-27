В тяжелом состоянии: "начальник полиции" Мариуполя выжил после взрыва авто (видео)

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, представитель власти оккупантов Михаил Москвин выжил после покушения и находится в больнице.

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Пострадавший утром 27 марта от взрыва автомобиля начальник полиции оккупантов в Мариуполе находится сейчас в больнице интенсивной терапии (больница №2) в тяжелом состоянии. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на Мариупольское сопротивление.

Известно, что около 8:00 утра в Приморском районе начальник городского управления полиции оккупированного Мариуполя планировал сесть в свой автомобиль Toyota Corolla, когда в нем сдетонировало заранее заложенное взрывное устройство.

"Вот оно возмездие, что было рядом. А теперь начинает минусовать своло*ь. Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности со временем", — пишет в своем Telegram Андрющенко.

В свою очередь в пресс-службах "МВД ДНР" вечером подтвердили информацию о том, что Москвин находится в больнице, однако не разглашали информацию о его состоянии. По предварительной информации под днищем автомобиля было установлено около 400 граммов взрывчатого вещества.

"В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Михаила Москвина, он жив, сообщил нам источник в силовых структурах "ДНР"", — цитируют оккупантов росСМИ.

При этом в Telegram-канале "Мариуполь.Сопротивление" утверждают, что если "Москвин и выжил, то ненадолго. Да и вряд ли".

Напомним, 27 марта стало известно о покушении на начальника городского управления полиции оккупированного Мариуполя Михаила Москвина. В нескольких метрах от чиновника взорвался его автомобиль.

В этот же день советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах во временно оккупированном Новотроицкое Донецкой области. По его словам, сдетонировал состав российских военных подразделений с боекомплектом.