У тяжкому стані: "начальник поліції" Маріуполя вижив після вибуху авто (відео)

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, представник влади окупантів Михайло Москвин вижив після замаху та перебуває у лікарні.

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Потерпілий вранці 27 березня від вибуху автомобіля начальник поліції окупантів у Маріуполі перебуває зараз у лікарні інтенсивної терапії (лікарня №2) у тяжкому стані. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко із посиланням на Маріупольський опір.

Відомо, що близько 8:00 ранку в Приморському районі начальник міського управління поліції окупованого Маріуполя планував сісти у свій автомобіль Toyota Corolla, коли в тому здетонував заздалегідь закладений вибуховий пристрій.

"Ось вона відплата, що була поруч. А тепер починає мінусувати сволоту. Маріупольський опір завдав удару в окупованому Маріуполі, підірвавши автомобіль одного з топ-військових. Подробиці згодом", — пише у своєму Telegram Андрющенко.

У свою чергу, у прес-службах "МВС ДНР" увечері підтвердили інформацію про те, що Москвин перебуває в лікарні, проте не розголошували інформацію про його стан. За попередньою інформацією під днищем автомобіля було встановлено близько 400 грамів вибухової речовини.

"У Маріуполі скоєно замах на начальника поліції Михайла Москвина, він живий, повідомило джерело в силових структурах "ДНР"", — цитують окупантів росЗМІ.

При цьому в Telegram-каналі "Маріуполь. Опір" стверджують, що якщо "Москвін і вижив, то ненадовго. Та й навряд".

Нагадаємо, 27 березня стало відомо про замах на начальника міського управління поліції окупованого Маріуполя Михайла Москвина. За кілька метрів від чиновника вибухнув його автомобіль.

Цього ж дня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи у тимчасово окупованому Новотроїцькому Донецької області. За його словами, здетонував склад російських військових підрозділів із боєкомплектом.