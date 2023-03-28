"Косят врагов, а не пшеницу": в ВСУ оценили ремонтнопригодность БТР М113 (видео)

Украинские военные говорят, что американский бронетранспортер намного лучше советских аналогов. Инженеры учли высокую ремонтопригодность, а также комфорт экипажа.

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На вооружении ВСУ находятся бронетранспортеры М113, являющиеся одним из основных видов транспорта в армии после начала полномасштабного вторжения в Украину. О ремонтопригодности БТРов рассказали в АрмияInform.

Отмечается, что БТР М113 за годы эксплуатации уже давно избавился от "детских болезней", которые присущи советским БТР. Ремонтопригодность машин положительно оценивается украинскими военными. Командир взвода по ремонту бронетехники главный сержант Михаил в гражданской жизни был механизатором на агропредприятии с огромным опытом работы. Он сравнивает М113 с комбайном.

"Не смейтесь, но М113 — это по сути тот же комбайн. Только косит не пшеницу, а врагов", — говорит Михаил.

В сюжете показывают европейскую модификацию БТРа M113, характеризующуюся двигателем от Mercedes, а не детройтским дизелем. Силовые агрегаты боец сравнивают с комбайном производства John Deer. Разница в том, что силовые агрегаты усилили, чтобы они отвечали условиям боевых действий. Поэтому ремонтник говорит, что разобраться в сердце М113 было не очень сложно.

Двигатель производства Mercedes на М113 Фото: "Армия Информ"

Среди плюсов американской разработки Михаил выделяет работу другой инженерной школы.

"Проектировщики и конструкторы позаботились не только о комфорте экипажа и десанта, но и о том, чтобы во время ремонта в поле не нужно было разбирать пол машины, чтобы добраться до проблемного места. К примеру, в этом медицинско-эвакуационном М113 есть проблемы с клапанами Мы подогнали "ремлетючку" со стрелой, без проблем сняли двигатель. Сейчас подвезут необходимые детали и проведем замену. Все поставим назад и машина снова в строю!" — объясняет командир ремвзвода.

Фото: АрміяInform

Также он говорит, что машину осторожно собирали, поэтому во время ремонта не образуются лужи из смазочных масел и топлива, как это бывает на советской бронетехнике. Все очень плотно "подогнано" и хорошо функционирует. Михаил говорит, что M113 надежнее советских БТРов и БМП.

Напомним, на вооружении в ВСУ заметили БТРы М113 в редком грузовом варианте, которые, вероятно, передали австралийцы.

В ноябре 2022 года Украина получила 10 БТР М113 с минометами из Литвы. Они прошли модернизацию в израильской компании.