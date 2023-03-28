"Косить ворогів, а не пшеницю": в ЗСУ оцінили ремонтнопридатність БТР М113 (відео)

Українські військові кажуть, що американський бронетранспортер набагато кращий за радянські аналоги. Інженери врахували високу ремонтопридатність, а також комфорт екіпажу.

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На озброєнні ЗСУ є бронетранспортери М113, який є одним з основних видів транспорту в армії після початку повномасштабного вторгнення в Україні. Про ремонтопридатність БТРів розказали у виданні АрміяInform.

Зазначається, що БТР М113 за роки експлуатації вже давно позбавився "дитячих хвороб", які притаманні радянським БТР. Ремонтопридатність машин позитивно оцінюється українськими військовими. Командир взводу ремонту бронетехніки головний сержант Михайло в цивільному житті був механізатором на агропідприємстві з величезним досвідом роботи. Він порівнює М113 з комбайном.

"Не смійтеся, але М113 — це по суті той же самий комбайн. Тільки косить не пшеницю, а ворогів", — каже Михайло.

У сюжеті показують європейську модифікацію БТРа M113, яка характеризується двигуном від Mercedes, а не детройтським дизелем. Силові агрегати боєць порівнює з комбайном виробництва John Deer. Різниця у тому, що силові агрегати підсилили, щоб вони відповідали умовам бойових дій. Тому ремонтник каже, що розібратися у "серці" М113 було не дуже складно.

Двигун виробництва Mercedes на М113 Фото: "Армія Інформ"

Серед плюсів американської розробки Михайло виділяє роботу іншої інженерної школи.

"Проєктувальники й конструктори подбали не лише про комфорт екіпажу та десанту, але й про те, щоб під час ремонту у полі не треба було розбирати пів машини, аби дістатися до проблемного місця. До прикладу, в цьому медично-евакуаційному М113 є проблеми із клапанами. Ми підігнали "ремлетючку" зі стрілою, без проблем зняли двигун. Зараз підвезуть необхідні деталі й проведемо заміну. Все поставимо назад і машина знову в строю!" — пояснює командир ремвзводу.

Фото: АрміяInform

Також він каже, що машину обережно збирали, тому під час ремонту не утворюються калюжі з мастил та палива, як це буває на радянській бронетехніці. Все дуже щільно "підігнано" та добре функціонує. Михайло каже, що M113 надійніші за радянські БТРи та БМП.

Нагадаємо, на озброєнні в ЗСУ помітили БТРи М113 в рідкісному вантажному варіанті, які вірогідно, передали австралійці.

В листопаді 2022 року Україна отримала 10 БТРів М113 із мінометами з Литви. Вони пройшли модернізацію в ізраїльскій компанії.