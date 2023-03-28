"Логистика подорвана": ВС РФ не могут наладить поставки оружия на юге Украины, — командование

Благодаря тому, что Силы обороны осуществляют зачистку 20-30 километровой полосы на левом берегу Днепра, российские войска не имеют возможности даже перебросить минометное вооружение на свои позиции.

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Силы обороны фиксируют снижение боевой активности россиян на юге Украины, там оккупанты потеряли складов боеприпасов и не могут наладить логистику. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сегодня, 28 марта, в эфире национального телемарафона.

По ее словам, оккупанты не могут подтянуть даже технику, так как уничтожены их позиции. В придачу ко всему — шторм мешает свободному передвижению.

"Это происходит из-за работы подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20-30-километровой полосы на левом берегу Днепра. Трое суток подряд нет обстрелов в направлении Днепровско-Бугского лимана. Очевидно, после уничтожения полевого склада с боеприпасами у них отсутствует возможность их поставки. Также враг не имеет возможности подтягивать технику, даже минометное вооружение, поскольку в результате удачной работы наших подразделений были уничтожены их боевые позиции, а шторм не позволяет свободного передвижения", — сказала она.

В частности, логистика оккупантов серьезно подорвана, они потеряли много складов и не могут наладить новые поставки оружия и боеприпасов. Также оккупанты потеряли много артиллерийских и реактивных установок и не могут сейчас их располагать так близко, как могли раньше.

27 марта Гуменюк сообщила, что российские захватчики вынуждены изменить тактику ведения боевых действий в Херсонской области, поскольку Силы обороны успешно ведут контрбатарейную борьбу.

Также, 27 марта, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска начали сбрасывать на позиции ВСУ гранаты с химической взрывчаткой. Для этого оккупанты используют дроны.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что западная техника уже поступила на вооружение ВСУ. Он отметил, что после мощного отпора в Украине при поддержке западного вооружения россияне сменили парадигму со второй армии мира на "надо переходить в оборону".