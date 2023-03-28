"Логістика підірвана": ЗС РФ не можуть налагодити постачання зброї на півдні України, — командування

Завдяки тому, що Сили оборони здійснюють зачистку 20-30 кілометрової смуги на лівому березі Дніпра, російські війська не можуть навіть перекинути мінометне озброєння на свої позиції.

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Сили оборони фіксують зниження бойової активності росіян на півдні України, там окупанти втратили склад боєприпасів і не можуть налагодити логістику. Про це повідомила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк сьогодні, 28 березня, в ефірі національного телемарафону.

За її словами, окупанти не можуть підтягнути навіть техніку, оскільки знищено їхні позиції. На додаток до всього, шторм перешкоджає вільному пересуванню.

"Це відбувається через роботу підрозділів Сил безпеки та оборони із зачистки 20-30-кілометрової смуги на лівому березі Дніпра. Три доби поспіль немає обстрілів у напрямку Дніпровсько-Бузького лиману. Очевидно, після знищення польового складу з боєприпасами у них відсутня можливість їх постачання. Також ворог не має можливості підтягувати техніку, навіть мінометне озброєння, оскільки в результаті вдалої роботи наших підрозділів було знищено їхні бойові позиції, а шторм не дозволяє вільного пересування", — сказала вона.

Зокрема, логістика окупантів серйозно підірвана, вони втратили багато складів і не можуть налагодити нові постачання зброї та боєприпасів. Також окупанти втратили багато артилерійських та реактивних установок і не можуть зараз їх мати так близько, як могли раніше.

27 березня Гуменюк повідомила, що російські загарбники змушені змінити тактику ведення бойових дій на Херсонщині, оскільки Сили оборони успішно ведуть контрбатарейну боротьбу.

Також, 27 березня, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський заявив, що російські війська почали скидати на позиції ЗСУ гранати з хімічною вибухівкою. Для цього окупанти використовують дрони.

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що західна техніка вже надійшла на озброєння ЗСУ. Він зазначив, що після потужної відсічі в Україні за підтримки західного озброєння росіяни змінили парадигму з другої армії світу на "треба переходити в оборону".