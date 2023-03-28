"Хотели денег": 100 беларусов уже погибли на войне в составе ЧВК "Вагнер" (видео)
Беларуский политик Валерий Сахащик подчеркнул, что его соотечественники идут на войну против Украины преимущественно, чтобы заработать. По этой причине больше всего их среди "вагнеровцев", но есть случаи и в других формированиях.
Больше 100 граждан Беларуси уже погибли на войне только в составе ЧВК "Вагнер". Такое заявление сегодня, 28 марта, сделал член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Беларуси Валерий Сахащик в интервью Radio NV.
Политик подчеркнул, что беларусы идут на войну против Украины преимущественно ради денег, поэтому больше всего их среди "вагнеровцев", но есть случаи и в других формированиях.
"Думаю, что у любой нации есть недоумки. Есть они, конечно же, и среди белорусов. Мы обладаем информацией, что более 100 граждан Беларуси уже погибли только в составе группы Вагнер. Возможно, еще где-то они принимают участие в боевых действиях. По моей оценке, это небольшой процент: может быть, 3−5% максимально", — сказал белорусский оппозиционер.
Сахащик отметил, что в Беларуси сейчас непросто заработать даже 300 долларов в месяц, а "Вагнер" предлагает возможность заработать, еще и "покуражится на войне".
"При этом есть куча рекламного материала из [ЧВК] Вагнера, что там все красиво очень, настоящие мужские отношения, романтика и так далее. Плюс таким людям заходит еще великорусские идеи всякие. И почему бы и не воспользоваться этим: подняться экономически, покуражиться на войне, поубивать кого-то, понасиловать? Да, к сожалению, такие люди есть, но количество их явно не является большим и определяющим", — объяснил он.
В отчете Института изучения войны за 21 марта говорится, что у "вагнеровцев"—заключенных уже заканчиваются подписанные на 6 месяцев контракты. А вот набрать новых заключенных у главы ЧВК Евгения Пригожина не получится, так как ему запретили это делать.
В военной разведке Великобритании 28 марта заявили, что россияне потеряли в районе Авдеевки Донецкой области большую часть 10-го танкового батальона. Британские военные связывают потери с ошибочной тактикой лобовых атак, которую оккупанты применяют на поле боя.
23 марта появилась информация, что Евгений Пригожин, также известный, как "повар Путина", собирается свернуть деятельность своей ЧВК в Украине, которая понесла большие потери и вернуться к тому, с чего он начинал: к деятельности в Африке.