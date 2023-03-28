"Хотіли грошей": 100 білорусів уже загинули на війні у складі ПВК "Вагнер" (відео)

Білоруський політик Валерій Сахащик наголосив, що його співвітчизники йдуть на війну проти України переважно, щоб заробити. Тому найбільше їх серед "вагнерівців", але є випадки і в інших формуваннях.

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Понад 100 громадян Білорусі вже загинули на війні лише у складі ПВК "Вагнер". Таку заяву сьогодні, 28 березня, зробив член об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Білорусі Валерій Сахащик в інтерв'ю Radio NV.

Політик наголосив, що білоруси йдуть на війну проти України переважно заради грошей, тому найбільше їх серед "вагнерівців", але є випадки і в інших формуваннях.

"Думаю, що будь-яка нація має недоумків. Є вони, звичайно ж, і серед білорусів. Ми маємо інформацію, що понад 100 громадян Білорусі вже загинули лише у складі групи Вагнер. Можливо, ще десь вони беруть участь у бойових діях. За моєю оцінкою, це невеликий відсоток: може, 3-5% максимально", — сказав білоруський опозиціонер.

Сахащик зазначив, що в Білорусі зараз непросто заробити навіть 300 доларів на місяць, а "Вагнер" пропонує можливість заробити, ще й "покуражитися на війні".

"При цьому є купа рекламного матеріалу з [ПВК] Вагнера, що там все красиво дуже, справжні чоловічі стосунки, романтика і таке інше. Плюс таким людям заходять ще великоросійські ідеї всякі. І чому б і не скористатися цим: піднятися економічно, покуражитися на війні, повбивати когось, поґвалтувати? Так, на жаль, такі люди є, але їх кількість очевидно не є великою і визначальною", — пояснив він.

100 білорусів уже загинули на війні у складі ПВК "Вагнер", — опозиціонер

У звіті Інституту вивчення війни за 21 березня йдеться, що у "вагнерівців"-ув'язнених вже закінчуються підписані на 6 місяців контракти. А ось набрати нових ув'язнених у голови ПВК Євгена Пригожина не вдасться, бо йому заборонили це робити.

У військовій розвідці Великобританії 28 березня заявили, що росіяни втратили в районі Авдіївки Донецької області більшу частину 10-го танкового батальйону. Британські військові пов'язують втрати з хибною тактикою лобових атак, яку окупанти застосовують на полі бою.

23 березня з'явилася інформація, що Євген Пригожин, також відомий як "кухар Путіна", збирається згорнути діяльність своєї ПВК в Україні, яка зазнала великих втрат і повернутися до того, з чого він починав: до діяльності в Африці.