Семейный подряд: во Львове будут судить отца и сына за кустарное производство оружия

Мужчины наладили производство и сбыт глушителей к стрелковому оружию. Однако плохое качество изделий приводило к тому, что приборы для бесшумной стрельбы разрывались во время выстрела.

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Во Львове правоохранителями были задержаны два местных жителя, которые в кустарных условиях изготавливали и реализовывали глушители к стрелковому оружию под украинским брендом. В дальнейшем глушители попадали на фронт, где их использование в ходе боевых действий ухудшало точность стрельбы и даже приводило к разрыву. Об этом сообщает пресс-служба МВД во Львовской области.

Оперативники установили, что двое львовян — отец и сын — обустроили помещение под производство глушителей к огнестрельному оружию. Взяв в компаньоны еще двух граждан, они наладили их сбыт под украинским брендом.

Злоумышленники продавали устройства для бесшумной стрельбы через интернет-магазины физическим и юридическим лицам, с указанием ложных характеристик товара. Иногда эти некачественные изделия попадали на передовую, из-за чего украинские защитники сталкивались с проблемами при стрельбе.

Отмечается, что сообщники не обращали внимания на жалобы покупателей, однако после того как жалобы начали поступать и к официальному производителю, он обратился к правоохранителям.

"По результатам проведения комплекса процессуальных мероприятий и собранной доказательной базы организатору, соорганизатору и двум сообщникам было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 177 (Нарушение прав на изобретение) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием)", — говорится в сообщении.

Следователи завершили досудебное расследование по данному делу и теперь обвинительный акт Львовской прокуратуры и все материалы дела направлены в суд.

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