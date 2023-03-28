Сімейний підряд: у Львові судитимуть батька та сина за кустарне виробництво зброї

Чоловіки налагодили виробництво та збут глушників до стрілецької зброї. Однак погана якість виробів призводила до того, що прилади для безшумної стрільби розривалися під час пострілу.

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У Львові правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які в кустарних умовах виготовляли та реалізовували глушники до стрілецької зброї під українським брендом. Надалі глушники потрапляли на фронт, де їхнє використання в процесі бойових дій погіршувало точність стрільби й навіть призводило до розриву. Про це повідомляє пресслужба МВС у Львівській області.

Оперативники встановили, що двоє львів'ян – батько та син – облаштували приміщення під виробництво глушників для вогнепальної зброї. Взявши у компаньйони ще двох громадян, вони налагодили їхній збут під українським брендом.

Зловмисники продавали пристрої для безшумного обстрілу через інтернет-магазини фізичним та юридичним особам із зазначенням хибних характеристик товару. Іноді ці неякісні вироби потрапляли на передову, через що українські захисники стикалися з проблемами під час стрільби.

Зазначається, що спільники не звертали уваги на скарги покупців, проте після того, як скарги почали надходити й до офіційного виробника, він звернувся до правоохоронців.

"За результатами проведення комплексу процесуальних заходів та зібраної доказової бази організатору, співорганізатору та двом спільникам було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю)", — йдеться у повідомленні.

Слідчі завершили досудове розслідування у цій справі — тепер обвинувальний акт Львівської прокуратури та всі матеріали справи направлені до суду.

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