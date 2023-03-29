"Снайперка" среди советских пушек: в ВСУ рассказали об опыте использования "Рапиры" (видео)
Бойцы отмечают, что противотанковая пушка имеет небольшой вес и габариты, что позволяет развернуться, отстреляться и быстро покинуть позицию.
Украинские военные выполняют задачи на Бахмутском направлении на пушке МТ-12 "Рапира". В репортаже "АрмииInform" бойцы рассказали о своем опыте использования машины.
Отмечается, что Рапира хорошо себя зарекомендовала в условиях боев на короткой дистанции в местности, где есть урбанизированная застройка. 100-мм гладкоствольная противотанковая пушка при поддержке аэроразведки чрезвычайно эффективна в условиях нынешних боев, утверждает командир расчета Александр одной из мотопехотных бригад.
По словам командира, "Рапиру" называют снайперской винтовкой среди пушек, которая дает максимальную точность, экономя боеприпасы. Также он отмечает малый вес и габариты пушки, что позволяет быстро развернуться, отработать и уйти. В настоящее время расчет выполняет боевые задания в Донецкой области, по большей части с закрытых позиций.
"Мы работаем по большей части с закрытых позиций. Сами не видим целей. Аэроразведчики предоставляют нам координаты, мы стреляем. Говорят, что очень точно. Хотя калибр меньше, но и этого хватает, чтобы уничтожать м*скалей, их технику и укрепления", — говорит Александр.
При этом военный отмечает, что им нужно больше осколочно-фугасных снарядов, ими можно вести огонь на большее расстояние и уничтожать живую силу врага.
Напомним, 28 марта СМИ сообщали, что Болгария тайно могла передать Украине огромное количество боеприпасов.
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