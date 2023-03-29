"Снайперка" среди советских пушек: в ВСУ рассказали об опыте использования "Рапиры" (видео)

Бойцы отмечают, что противотанковая пушка имеет небольшой вес и габариты, что позволяет развернуться, отстреляться и быстро покинуть позицию.

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Украинские военные выполняют задачи на Бахмутском направлении на пушке МТ-12 "Рапира". В репортаже "АрмииInform" бойцы рассказали о своем опыте использования машины.

Отмечается, что Рапира хорошо себя зарекомендовала в условиях боев на короткой дистанции в местности, где есть урбанизированная застройка. 100-мм гладкоствольная противотанковая пушка при поддержке аэроразведки чрезвычайно эффективна в условиях нынешних боев, утверждает командир расчета Александр одной из мотопехотных бригад.

Подвоз боеприпасов для ВСУ Фото: АрміяInform

По словам командира, "Рапиру" называют снайперской винтовкой среди пушек, которая дает максимальную точность, экономя боеприпасы. Также он отмечает малый вес и габариты пушки, что позволяет быстро развернуться, отработать и уйти. В настоящее время расчет выполняет боевые задания в Донецкой области, по большей части с закрытых позиций.

"Мы работаем по большей части с закрытых позиций. Сами не видим целей. Аэроразведчики предоставляют нам координаты, мы стреляем. Говорят, что очень точно. Хотя калибр меньше, но и этого хватает, чтобы уничтожать м*скалей, их технику и укрепления", — говорит Александр.

Командир говорит, что им не помешало бы больше боеприпасов

При этом военный отмечает, что им нужно больше осколочно-фугасных снарядов, ими можно вести огонь на большее расстояние и уничтожать живую силу врага.

Напомним, 28 марта СМИ сообщали, что Болгария тайно могла передать Украине огромное количество боеприпасов.

27 марта СМИ показали работу "Гиацинта" по российским оккупантам.