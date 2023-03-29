"Снайперка" серед радянських гармат: в ЗСУ розказали про досвід використання "Рапіри" (відео)

Бійці зазначають, що протитанкова гармата має невелику вагу та габарити, що дозволяє розгорнутись, відстрілятись й швидко покинути позицію.

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Українські військові виконують завдання на Бахмутському напрямку на гарматі МТ-12 "Рапіра". В репортажі "АрміїInform" бійці розказали про свій досвід використання машини.

Зазначається, що "Рапіра" добре себе зарекомендувала в умовах боїв на короткій дистанції в місцевості, де є урбанізована забудова. 100-мм гладкоствольна протитанкова гармата за підтримки аеророзвідки є надзвичайно ефективною в умовах нинішніх боїв, стверджує командир розрахунку Олександр одної з мотопіхотних бригад.

Підвезення боєприпасів для ЗСУ Фото: АрміяInform

За словами командира, "Рапіру" називають снайперською гвинтівкою серед гармат, яка дає максимальну точність, економлячи боєприпаси. Також він зазначає малу вагу та габарити гармати, що дозволяє швидко розгорнутись, відпрацювати й відійти. Нині розрахунок виконує бойові завдання в Донецькій області, здебільшого із закритих позицій.

"Ми працюємо здебільшого із закритих позицій. Особисто не бачачи цілей. Аеророзвідники надають нам координати, ми стріляємо. Кажуть, що дуже влучно. Хоча калібр менший, але й цього вистачає, аби нищити м*скалів, їхні техніку та укріплення", — каже Олександр.

Командир каже, що їм би не завадило більше боєприпасів

Водночас військовий зазначає, що їм треба більше осколково-фугасних снарядів, ними можна вести вогонь на більшу відстань і знищувати живу силу ворога.

Нагадаємо, 28 березня ЗМІ повідомляли, що Болгарія таємно могла передати Україні величезну кількість боєприпасів.

27 березня ЗМІ показали роботу "Гіацинт" по російських окупантах.