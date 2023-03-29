ВСУ уничтожили склад ВС РФ по координатам из видео у Соловьева, — расследователи (видео)

По утверждениям OSINT-аналитиков из сообщества Molfar, некоторые российские военкоры тайно помогают ВСУ, передают фото и видео, снятые на местах дислокации противника.

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Некоторые российские журналисты, большей частью, локально известные, тайно помогают ВСУ: рассылают отснятый фото- и видеоконтент на адреса СБУ, ГУР, Минобороны Украины и OSINT-сообществам. Об этом сообщает портал Molfar.

Как утверждается в публикации, в июле 2022 года российский военкор Сергей Макаренко снимал местонахождение 185-го стрелкового батальона так называемой "ДНР". Впоследствии несколько видеороликов появились в Telegram-канале пропагандиста Владимира Соловьева, по которым удалось установить место дислокации боевиков.

На одном из роликов был виден запуск квадрокоптера с опорных позиций, на другом — путь к указанным позициям через лесополосу вдоль каменного забора.

"Мы не можем подтвердить, действительно ли крупные кремлевские фигуры прямо саботируют "специальную военную операцию" в Украине, но точно знаем, что отдельные военные корреспонденты и локальные пропагандисты открыто помогают ВСУ наносить артиллерийские и ракетные удары по скоплениям войск и техники", — утверждается в публикации.

Видео, по которому удалось идентифицировать опорные позиции, окопы и блиндажи противника.

В этом ролике были замечены характерные особенности заграждения, по которым выяснилось, по какому маршруту прошли боевики "ДНР" вместе с военным корреспондентом.

Скриншот видео, снятого с квадракоптера Т-образный перекресток на Google Maps

Т-образный перекресток, который был видел в ролике, в дальнейшем удалось найти на Google Maps.

Скриншот: две постройки и озеро Постройки и озеро на Google Maps

Местонахождение построек и озеро из видео удалось также определить с помощью Google Maps.

Скриншот видео, на котором изображена лесополоса

Путь к позициям боевиков на Google Maps:

Путь к позициям противника

В дальнейшем аналитики установили расстояние от места вероятной дислокации 185-го батальона и места, где начинаются российские окопы и блиндажи.

Результаты поражения идентифицированных объектов после проведения доразведки местности: на спутниковом снимке отчетливо видно 12 локализованных поражений.

Результаты поражения идентифицированных объектов после

Напомним, что в ВСУ рассказали, как противостоят новой тактике запусков "шахедов". Спикер ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что россияне проводят запуски дронов-камикадзе из северных областей.

Напомним, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин просил Путина отсрочить масштабное вторжение в Украину, но тот ответил отказом.