ЗСУ знищили склад ЗС РФ за координатами з відео у Соловйова, — розслідувачі (відео)
За твердженнями OSINT-аналітиків із спільноти Molfar, деякі російські воїнкори таємно допомагають ЗСУ — передають фото та відео, зняті на місцях дислокації супротивника.
Деякі російські журналісти, здебільшого локально відомі, таємно допомагають ЗСУ: розсилають знятий фото- та відеоконтент на адреси СБУ, ГУР, Міноборони України та OSINT-спільнот. Про це повідомляє портал Molfar.
Як стверджується у публікації, у липні 2022 року російський воєнкор Сергій Макаренко знімав місцезнаходження 185-го стрілецького батальйону так званої "ДНР". Згодом кілька відеороликів з'явилися у Telegram-каналі пропагандиста Володимира Соловйова, за якими вдалося встановити місце дислокації бойовиків.
На одному з роликів було видно запуск квадрокоптера з опорних позицій, на іншому — шлях до зазначених позицій через лісосмугу вздовж кам'яного паркану.
"Ми не можемо підтвердити, чи справді люди из Кремля прямо саботують "спеціальну військову операцію" в Україні, але точно знаємо, що окремі військові кореспонденти та локальні пропагандисти відкрито допомагають ЗСУ завдавати артилерійських та ракетних ударів по скупченням військ та техніки", — стверджується в публікації.
Т-подібне перехрестя, яке було видно у ролику, надалі вдалося знайти на Google Maps.
Місцезнаходження будівель та озеро з відео вдалося також визначити за допомогою Google Maps.
Шлях до позицій бойовиків на Google Maps:
Надалі аналітики встановили відстань від місця можливої дислокації 185-го батальйону та місця, де починаються російські окопи та бліндажі.
Результати ураження ідентифікованих об'єктів після проведення дорозвідки місцевості: на супутниковому знімку виразно видно 12 локалізованих точок.
Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, як протистоять новій тактиці запусків "шахедів". Спікер ВПС України Юрій Ігнат повідомив, що росіяни проводять запуски дронів-камікадзе із північних областей.
Нагадаємо, що керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін просив Путіна відстрочити масштабне вторгнення в Україну, але той відповів відмовою.