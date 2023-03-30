"Суицидальный шаг": в ГУР оценили риск повторного наступления ВС РФ на Киев

По словам представителя ведомства Андрея Юсова, президент РФ Владимир Путин продолжает уговаривать Беларусь вступить в войну против Украины, но сегодня этот сценарий невозможен.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не исключают возможности того, что российская армия снова попытается захватить Киев в будущем. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов в интервью для портала "Gazeta" 29 марта.

По его словам, попытки главы Кремля Владимира Путина вовлечь в войну против Украины Александра Лукашенко и армию Беларуси продолжаются. Именно это и станет поводом для того, чтобы взять под контроль Киев, но на данным момент этот сценарий невозможен.

"Граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности. Информации и у Украины, и наших партнеров значительно больше. Уже продолжается открытая война и фактора неожиданности не будет. Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля уже не будет", — подчеркнул он.

Если касаемо Беларуси, то речь идет о наземной операции, и Владимир Путин регулярно подталкивает Александра Лукашенко решиться на это, как отметили в ГУР МО. При этом, за последний год ничего не изменилось, и признаков что в Беларуси пойдут на это — пока что нет.

Напомним, 29 марта спикер ГУР рассказал, кто принимал решение о войне в Украине. По словам Андрея Юсова, опасность для президента РФ составляют не столько его приспешники, сколько представители политической элиты, которые не входят в "ближний круг" Владимира Путина.

Также в ведомстве отметили, что в ГУР вместе с партнерами следят за перемещением ядерного оружия России. По их мнению, слова Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси не более, чем шантаж и информационная атака.