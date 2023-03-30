"Суїцидальний крок": у ГУР оцінили ризик повторного наступу ЗС РФ на Київ
За словами представника відомства Андрія Юсова, президент РФ Володимир Путін продовжує вмовляти Білорусь розпочати війну проти України, але сьогодні цей сценарій неможливий.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України не заперечують можливість того, що російська армія знову спробує захопити Київ у майбутньому. Про це заявив представник відомства Андрій Юсов в інтерв'ю для порталу "Gazeta" 29 березня.
За його словами, спроби глави Кремля Володимира Путіна залучити до війни проти України Олександра Лукашенка та армію Білорусі тривають. Саме це й стане приводом для того, щоб взяти під контроль Київ, але зараз цей сценарій неможливий.
"Кордон укріплений. Система протиповітряної та протиракетної оборони працює і має додаткові можливості. Інформації і в України, і наших партнерів значно більше. Вже триває відкрита війна і фактора несподіванки не буде. Це не означає, що спроб не буде. Але це буде суїцидальний крок, адже повторення ефекту 24 лютого вже не буде", — наголосив він.
Якщо стосується Білорусі, то йдеться про наземну операцію, і Володимир Путін регулярно підштовхує Олександра Лукашенка наважитися на це, як зазначили у ГУР МО. При цьому, за останній рік нічого не змінилося, й ознак, що в Білорусі підуть на це — поки що немає.
Нагадаємо, 29 березня спікер ГУР розповів, хто ухвалював рішення про війну в Україні. За словами Андрія Юсова, небезпеку для президента РФ становлять не так його поплічники, як представники політичної еліти, які не входять до "ближнього кола" Володимира Путіна.
Також у відомстві зазначили, що у ГУР разом із партнерами стежать за переміщенням ядерної зброї Росії. На їхню думку, слова Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі не більше, ніж шантаж та інформаційна атака.