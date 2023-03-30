Украина использует одинаковую маркировку военной техники, чтобы запутать разведку ВС РФ, — СМИ

По словам представителей оккупационных войск, машины с одинаковыми номерными знаками и буксируемые гаубицы с идентичной маркировкой были замечены в разных районах Донецкой области в течение короткого промежутка времени.

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Украина перемещала несколько военных колонн с одинаковыми номерными знаками и маркировкой, чтобы "запутать российскую разведку". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на слова одного из главарей пророссийских боевиков Андрея Марочко.

Бывший подполковник т.н. "Народной милиции ЛНР" заявил в интервью СМИ, что одинаковые колонны украинской военной техники были замечены в разных районах Донецкой области Украины в течение короткого промежутка времени.

По его словам, такая тактика используется с тем, чтобы запутать россиян.

Он сослался на данные российской разведки и заявил, что в районе некоторых населенных пунктов Северска были отмечены идентичные украинские военные колонны.

В течение короткого промежутка времени проезжала одна и та же военная техника и бронетехника украинских сил.

Автомобили с одинаковыми номерными знаками, а на буксируемых гаубицах была идентичная маркировка.

Ранее Фокус описывал ключевые битвы в российско-украинской войне. За более чем год масштабной войны произошли десятки крупных боестолкновений, и удачных, и провальных для обеих сторон.

Напомним, что спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что вместо Ми-8 и Ми-24 украинские летчики могли бы летать на вертолетах Apache.

В Украину ожидаются также поставки дополнительных 300 беспилотников Mavic 3T, которые помогут в противостоянии с врагом. Оснащенная тепловизорами и камерами наблюдения новая партию небольших беспилотников в скором времени будет отправлена на фронт.