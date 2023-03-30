Україна використовує однакове маркування військової техніки, щоб заплутати розвідку ЗС РФ, — ЗМІ

За словами представників окупаційних військ, машини з однаковими номерними знаками і буксирувані гаубиці з ідентичним маркуванням були помічені в різних районах Донецької області протягом короткого проміжку часу.

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Україна переміщала кілька військових колон з однаковими номерними знаками та маркуванням, щоб "заплутати російську розвідку". Про це повідомляє Sky News із посиланням на слова одного з ватажків проросійських бойовиків Андрія Марочка.

Колишній підполковник т.зв. "Народної міліції ЛНР" заявив в інтерв'ю ЗМІ, що однакові колони української військової техніки були помічені в різних районах Донецької області України протягом короткого проміжку часу.

За його словами, така тактика використовується для того, щоб заплутати росіян.

Він послався на дані російської розвідки та заявив, що в районі деяких населених пунктів Сіверська були помічені ідентичні українські військові колони.

Протягом короткого часу проїжджала та сама військова техніка та бронетехніка українських сил: автомобілі з однаковими номерними знаками та ідентичне маркування на буксируваних гаубицях.

Раніше Фокус описував ключові битви у російсько-українській війні. За більш ніж рік масштабного вторгнення відбулися десятки великих бойових зіткнень, і вдалих, і провальних для обох сторін.

Нагадаємо, що речник ВПС України Юрій Ігнат заявив, що замість Мі-8 та Мі-24 українські пiлоти могли б літати на вертольотах Apache.

В Україну очікуються також постачання додаткових 300 безпілотників Mavic 3T, які допоможуть у протистоянні з ворогом. Оснащена тепловізорами та камерами спостереження нова партія невеликих безпілотників незабаром буде відправлена на фронт.