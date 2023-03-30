400 дней вторжения: ключевые битвы в российско-украинской войне (фото)

За более чем год полномасштабной войны между украинской и российской армиями были десятки удачных и провальных противостояний для каждой из сторон. Фокус решил вспомнить ключевые сражения, которые меняли исход военных действий.

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30 марта 2023 года стало 400-м днем полномасштабного российского вторжения. За это время между украинской и российской армиями были десятки удачных и провальных противостояний для каждой из сторон. Битва за Киев, захват российскими войсками Мариуполя, блицкриг ВСУ в Харьковской области, освобождение Херсона — Фокус решил вспомнить ключевые сражения в российско-украинской войне, которые меняли исход военных действий.

Битва за Киев и первый "жест доброй воли" РФ

Сражение за украинскую столицу продолжалось с 24 февраля по 29 марта 2022. В первый день полномасштабного вторжения российская армия выдвинулась на Киев с Беларуси и со стороны Черниговской области, чтобы окружить Киев. Параллельно с этим оккупанты были намерены захватить Чернигов и Сумы, чего так и не удалось достичь.

Российские войска наносили удары по основным объектам, включая международный аэропорт Борисполь, и захватили Гостомель Киевской области и его аэродром, где высадили десант.

К концу февраля Киев был частично окружен, однако российские войска не смогли взять под контроль столицу Украины, потому что столкнулись с проблемами логистики. Наземные силы ВС РФ не могли перебросить топливо, боеприпасы и материалы из-за забитых дорог.

По информации издания New Yorker, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный создал план обороны, чтобы не допустить захвата Киева. ВСУ уступили часть территории Украины и позволили россиянам протянуть свои линии снабжения. В дальнейшем главнокомандующий стремился уничтожать части ВС РФ, сильно разбросанные по линии фронта.

По итогу план Залужного сработал и уже 29 марта 2022-го Минобороны РФ заявило, что ВС РФ уходят с севера Украины и назвало это "жестом доброй воли" на фоне мирных переговоров с Киевом.

Последствия обстрела Киева в районе станции метро "Лукьяновская"

Битва за Мариуполь и выход бойцов с территории "Азовстали"

Противостояние за портовый город длилось до 20 мая 2022 года. С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупантам удалось прорваться через административную границу с Крымом и пойти в наступление на двух направлениях: в сторону Херсона и Запорожской области. По направлению на Мариуполь россияне захватили Приморск и Бердянск. Они также наступали на город из зоны ООС и смогли продвинуться через Широкино.

После потери украинскими войсками Волновахи Донецкой области Мариуполь оказался в полном окружении. С 11 марта украинские военные воевали с превосходящими силами ВС РФ. Российские войска практически полностью разрушили город и атаковали гражданские объекты с мирными жителями.

Полностью оккупировать его удалось 20 мая, когда из "Азовстали" вышли украинские бойцы, многие из них до нынешнего времени находятся в плену. В то же время украинские силы взяли на себя от 10 до 18 тысяч российских военных, что позволило отстоять Киев и не дать им бросить дополнительные силы на Запорожье.

Блицкриг ВСУ в Харьковской области

Спецоперация Сил обороны на этом участке фронта была осуществлена в период с 1 по 12 сентября 2022 года. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Алексендр Сырский, который является одним из авторов успешного наступления ВСУ на этом направлении, рассказал, что освобождение Харьковской области планировалось с весны 2022 года. По его словам, российские войска лишь в направлении Изюма сосредоточили 18 тысяч военных.

Однако украинское военное и политическое командование провело успешную операцию по дезинформации российской армии. Власти публично заявляли о планах вести контрнаступление в Херсонской области, после чего командование ВС РФ перебросило свои самые боеспособные части на юг Украины.

В результате в сентябре 2022 года украинские войска выдвинулись в масштабное наступление в Харьковской области и освобождали город за городом. Благодаря этому был деоккупирован практически весь регион. На этом участке фронта произошел каскадный обвал обороны ВС РФ, а оккупанты спешно покидали свои позиции, оставляя технику.

Освобождение правобережья Херсонской области и Херсона

Бои за Херсон начались 24 февраля, когда российские войска выдвинулись из Крыма и быстро продвигались к городу. 2 марта областной центр был оккупирован на 8 месяцев. Перед деоккупацией украинские силы методично наносили удары по логистическим маршрутам россиян, в частности, под удар регулярно попадал Антоновский мост, который соединял левый и правый берег Херсонской области.

В это же время ВСУ медленно и методично продвигались в направлении к Херсону и 11 ноября вошли в город, где их с радостью встречали местные жители. Оккупанты ушли не только из Херсона, но и со всей правобережной части Украины, в результате чего россияне не смогут добраться до Одессы.

Битва за Бахмут

Битва за город Донецкой области продолжается с июля 2022 года. В районе Бахмута наступление ведут боевики из ЧВК "Вагнер", которую контролирует Евгений Пригожин, и российская армия. За восемь месяцев наступления оккупанты продвинулись внутрь города и в нынешний момент контролируют около 65% населенного пункта.

Карта: DeepStateMAP

Украинское командование заявляет, что намерено продолжать борьбу за Бахмут. По словам министра обороны Алексея Резникова, армия РФ на этом направлении несет "сумасшедшие потери", где ежедневно теряет 500 оккупантов убитыми. Он отметил, что это позволяет снизить способность российских подразделений быстро восстанавливаться.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что в случае захвата Бахмута, российским войскам откроется дорога на Славянск и Краматорск. В свою очередь Александр Сырский заявлял, что ВСУ необходимо продолжать удерживать город, чтобы потом Украина смогла начать успешное контрнаступление.

Фото: Sky News

Напомним, 18 марта Фокус разбирался, что известно о предстоящем наступлении ВСУ. В нынешний момент тысячи военных проходят обучение на западных танках и бронетехнике.

24 февраля Фокус писал о главных событиях за год полномасштабной войны с Россией.