400 днів вторгнення: ключові битви в російсько-українській війні (фото)

За більш ніж рік повномасштабної війни між українською та російською арміями були десятки вдалих і провальних протистоянь для кожної зі сторін. Фокус вирішив згадати ключові битви, які змінювали результат воєнних дій.

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30 березня 2023 року стало 400 днем повномасштабного російського вторгнення. За цей час між українською та російською арміями були десятки вдалих і провальних протистоянь для кожної зі сторін. Битва за Київ, захоплення російськими військами Маріуполя, бліцкриг ЗСУ в Харківській області, звільнення Херсона — Фокус вирішив згадати ключові битви в російсько-українській війні, які змінювали результат воєнних дій.

Битва за Київ і перший "жест доброї волі" РФ. 24 лютого — 29 березня 2022

24 лютого 2022 року російська армія вирушила на Київ із Білорусі та з боку Чернігівської області, щоб оточити українську столицю. Паралельно з цим окупанти мали намір захопити Чернігів і Суми, чого так і не вдалося досягти.

Російські війська завдавали ударів по основних об'єктах, включаючи міжнародний аеропорт "Бориспіль", і захопили Гостомель Київської області і його аеродром, де висадили десант.

До кінця лютого Київ був частково оточений, проте російські війська не змогли взяти під контроль столицю України, бо зіткнулися з проблемами логістики. Наземні сили ЗС РФ не могли перекинути паливо, боєприпаси та матеріали через забиті дороги.

За інформацією видання New Yorker, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний створив план оборони, щоб не допустити захоплення Києва. ЗСУ поступилися частиною території України й дозволили росіянам протягнути свої лінії постачання. Надалі головнокомандувач прагнув знищувати частини ЗС РФ, які були сильно розкидані лінією фронту.

За підсумком план Залужного спрацював, і вже 29 березня 2022 року Міноборони РФ заявило, що ЗС РФ ідуть із півночі України, та назвало це "жестом доброї волі" на тлі мирних переговорів із Києвом.

Наслідки обстрілу Києва в районі станції метро "Лук'янівська"

Битва за Маріуполь і вихід бійців із території "Азовсталі". 24 лютого — 20 травня 2022

Із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупантам вдалося прорватися через адміністративний кордон із Кримом і піти в наступ на двох напрямках: у бік Херсона та Запорізької області. У напрямку Маріуполя росіяни захопили Приморськ і Бердянськ. Вони також наступали на місто із зони ООС і змогли просунутися через Широкине.

Після втрати українськими військами Волновахи Донецької області Маріуполь опинився в повному оточенні. З 11 березня українські військові воювали з більшими за кількістю силами російської армії. Війська РФ практично повністю зруйнували місто й атакували цивільні об'єкти з мирними жителями.

Повністю окупувати його вдалося 20 травня, коли з "Азовсталі" вийшли українські бійці, багато хто з них досі перебуває в полоні. Водночас українські сили взяли на себе від 10 до 18 тисяч російських військових, що дозволило відстояти Київ і не дати окупантам кинути додаткові сили на Запоріжжя.

Бліцкриг ЗСУ в Харківській області. 1 — 12 вересня 2022

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, який є одним із авторів успішного наступу ЗСУ на цьому напрямі, розповів, що звільнення Харківської області планувалося з весни 2022 року. За його словами, російські війська лише в напрямку Ізюма зосередили 18 тисяч військових.

Проте українське військове та політичне командування провело успішну операцію з дезінформації російської армії. Влада публічно заявляла про плани вести контрнаступ у Херсонській області, після чого командування ЗС РФ перекинуло свої найбоєздатніші частини на південь України.

В результаті у вересні 2022 року українські війська висунулися в масштабний наступ у Харківській області й звільняли місто за містом. Завдяки цьому було деокуповано практично весь регіон. На цій ділянці фронту стався каскадний обвал оборони ЗС РФ, а окупанти спішно покидали свої позиції, залишаючи техніку.

Звільнення правобережжя Херсонської області й Херсона. 19 липня — 11 листопада 2022

Бої за Херсон почалися 24 лютого, коли російські війська висунулися з Криму та швидко просувалися до міста. 2 березня обласний центр було окуповано на 8 місяців. Перед деокупацією українські сили методично завдавали ударів по логістичних маршрутах росіян, зокрема, під удар регулярно потрапляв Антонівський міст, який сполучав лівий і правий берег Херсонської області.

Водночас ЗСУ повільно та методично просувалися в напрямку до Херсона й 11 листопада увійшли до міста, де їх із радістю зустрічали місцеві жителі. Окупанти пішли не лише з Херсона, а й із усієї правобережної частини України, внаслідок чого росіяни не зможуть дістатися Одеси.

Битва за Бахмут. 7 липня — нинішній час

Битва за місто Донецької області продовжується з літа 2022 року. У районі Бахмута наступ ведуть бойовики з ПВК "Вагнер", яку контролює Євгеній Пригожин, і російська армія. За вісім місяців атак окупанти просунулися вглиб міста й зараз контролюють близько 65% населеного пункту.

Карта: DeepStateMAP

Українське командування заявляє, що має намір продовжувати боротьбу за Бахмут. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, армія РФ на цьому напрямі зазнає "божевільних втрат", де щодня втрачає 500 окупантів убитими. Він зазначив, що це дозволяє знизити здатність російських підрозділів швидко відновлюватися.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що в разі захоплення Бахмута російським військам відкриється дорога на Слов'янськ і Краматорськ. Зі свого боку Олександр Сирський заявляв, що ЗСУ необхідно продовжувати утримувати місто, щоб потім Україна змогла розпочати успішний контрнаступ.

Фото: Sky News

Нагадаємо, 18 березня Фокус розбирався, що відомо про майбутній наступ ЗСУ. Наразі тисячі військових проходять навчання на західних танках і бронетехніці.

24 лютого Фокус писав про головні події протягом року повномасштабної війни з Росією.