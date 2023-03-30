"Есть склады хранения": Романенко назвал вероятную дислокацию ядерного оружия РФ

Россия, как считает генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отремонтировала советские склады по хранению ядерного оружия в Крыму.

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Россия уже разместила тактическое ядерное оружие в Калининграде, а также, вероятно, и в Крыму. Об этом 30 марта сообщил в эфире телеканала FREEДOM генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины.

Он пояснил, что новое заявление главы Кремля о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не останется без внимания мирового сообщества. Союзники в этом случае могут применить новые санкции против РФ.

Романенко отметил, что в Калининграде уже есть ядерное оружие. Он не исключил, что соответствующий арсенал уже находится на территории временно оккупированного Крыма.

"Они там отремонтировали советские склады хранения ядерного оружия", – отметил бывший военный.

По словам Романенко, на таких кораблях, как затонувший ракетный крейсер "Москва", также могло быть размещено ядерное оружие. Российские войска проводят тщательный мониторинг акватории Черного моря, где был уничтожен флагман Черноморского флота ВМФ РФ. Также он вспомнил свое пребывание на крейсере, где уже задолго до 2014 года были предпосылки для установления такого вооружения.

Напомним, 25 марта Путин анонсировал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси. По словам президента страны-агрессора, Россия также помогла белорусам переоборудовать соответствующие самолеты для применения тактического вооружения и передала им ракеты "Искандеры".

В Белом доме 29 марта отреагировали на такие намерения. Президент США Джо Байден заявил, что россияне еще не реализовали свои намерения по развертыванию в Беларуси ядерного оружия, но это вызывает беспокойство. Американский лидер не объяснил, какова будет реакция США в случае реализации такого сценария Россией.

В конце февраля 2023 года глава Кремля объявил о приостановлении участия РФ в договоре о ядерном вооружении. Он заявил, что ядерные арсеналы двух стран развиваются и направлены против России, поэтому нельзя это не учитывать.