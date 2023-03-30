"Є склади зберігання": Романенко назвав ймовірну дислокацію ядерної зброї РФ

Росія, як вважає генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, відремонтувала радянські склади зі зберігання ядерної зброї в Криму.

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Росія вже розмістила тактичну ядерну зброю в Калінінграді, а також, ймовірно, у Криму. Про це 30 березня повідомив в етері телеканалу FREEДOM генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗС України.

Він пояснив, що нова заява очільника Кремля щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не залишиться без уваги світової спільноти. Союзники у такому разі можуть застосувати нові санкції проти РФ.

Романенко наголосив на тому, що в Калінінграді вже є ядерна зброя. Він не виключив, що відповідний арсенал вже розташовується на території тимчасово окупованого Криму.

"Вони там відремонтували радянські склади зі зберігання ядерної зброї", — зазначив колишній військовий.

За словами Романенка, на таких кораблях, як затонулий ракетний крейсер "Москва", також могла бути розміщена ядерна зброя. Російські війська проводять ретельний моніторинг акваторії Чорного моря, де був знищений флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ. Також він пригадав своє перебування на цьому крейсері, де вже задовго до 2014 року були передумови для встановлення такого озброєння.

Нагадаємо, 25 березня Путін анонсував розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. За словами президента країни-агресорки, Росія також допомогла білорусам переобладнати відповідні літаки для застосування тактичного озброєння та передала їм ракети "Іскандери".

У Білому домі 29 березня відреагували на такі наміри. Президент США Джо Байден заявив, що росіяни ще не реалізували своїх намірів щодо розгортання в Білорусі ядерної зброї, але це викликає занепокоєння. Американський лідер не пояснив, якою буде реакція США у разі реалізації такого сценарію Росією.

Наприкінці лютого 2023 року очільник Кремля оголосив про зупинення участі РФ у договорі про ядерне озброєння. Він заявив, що ядерні арсенали двох зазначених країн розвиваються та спрямовані проти Росії, тому не можна це не враховувати.