"Це небезпечна розмова": Байден відреагував на розміщення ядерної зброї у Білорусі

За словами американського президента, можливе перекидання російської ядерної зброї на територію Білорусі викликає у нього занепокоєння.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про стурбованість заявою президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Про це пише CNN.

Джо Байден зазначив, що росіяни поки що не реалізували своїх намірів щодо розгортання в Білорусі ядерної зброї.

"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не сталося, доки я був у гелікоптері", — цитують Байдена журналісти.

Американський президент повідомив, що подібні розмови турбують його.

"Про що я говорив з вами, хлопці, весь останній рік? Це небезпечна розмова, і це викликає занепокоєння", — сказав Джо Байден.

У публікації також згадується, що колишній віце-президент США Майк Пенс заявив про необхідність продовжувати підтримку України, незважаючи на ядерний шантаж з боку Кремля.

"Щоразу, коли він заходить у кут, він згадує про ядерну зброю, а тепер загроза переміщення тактичної зброї — саме остання", — міркує політик.

Нагадаємо, що 25 березня Володимир Путін повідомив про спорудження сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. За його словами, будівництво має завершитися до 1 липня, а 3 квітня розпочнуться навчання білоруських військових.

Представник Євросоюзу Жозеп Боррель 26 березня заявив, що в ЄС готові запровадити нові санкції у відповідь на розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі.

Координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю CBS 26 березня заявив, що поки що немає ознак переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі і назвав слова Путіна "черговим брязканням зброєю".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Sky News від 26 березня зазначив, що у разі появи ядерної зброї на території Білорусі, Україні доведеться мобілізувати більше людей для контролю кордону.