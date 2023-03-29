"Это опасный разговор": Байден отреагировал на размещение ядерного оружия в Беларуси

По словам американского президента, возможное перебрасывание российского ядерного оружия на территорию Беларуси вызывает у него беспокойство.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил об обеспокоенности заявлением президента Российской Федерации Владимира Путина о размещении ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Об этом пишет CNN.

Джо Байден отметил, что россияне пока еще не реализовали свои намерения касательно развертывания в Беларуси ядерного оружия.

"Они еще этого не сделали, если только что-то не произошло, пока я был в вертолете", — цитируют Байдена журналисты.

Американский президент сообщил, что подобные разговоры беспокоят его.

"О чем я говорил с вами, ребята, весь последний год? Это опасный разговор, и это вызывает беспокойство", — сказал Джо Байден.

В публикации также упоминается о том, что бывший вице-президент США Майк Пенс заявил о необходимости продолжать поддержку Украины, несмотря на ядерный шантаж со стороны Кремля.

"Каждый раз, когда он заходит в угол, он упоминает о ядерном оружии, а теперь угроза перемещения тактического оружия — как раз последняя", — рассуждает политик.

Напомним, что 25 марта Владимир Путин сообщил о сооружении хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, строительство должно завершиться до 1 июля, а 3 апреля начнутся учения белорусских военных.

Представитель Евросоюза Жозеп Боррель 26 марта заявил, что в ЕС готовы ввести новые санкции в ответ на размещения Россией ядерного оружия в Беларуси.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CBS 26 марта заявил, что пока нет признаков перемещения ядерного оружия из РФ в Беларусь и назвал слова Путина "очередным бряцанием оружием".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Sky News от 26 марта отметил, что в случае появления ядерного оружия на территории Беларуси, Украине придется мобилизовать больше людей для контроля границы.