"Мотивационный ресурс снизился": ВСУ объяснили выдачу повесток на улицах и в транспорте (видео)

По словам представительницы Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, многие граждане эвакуировались в более спокойные регионы в начале полномасштабной войны и решили, что "жизнь может продолжаться и без боевых действий".

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Руководитель пресс-службы Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, почему сотрудники военкоматов прибегают к практике вручения повесток мужчинам на улицах и в общественном транспорте. Об этом сообщает "Суспiльне".

Гуменюк отмечает снижение мотивационного ресурса у граждан из-за того, что полномасштабная война продолжается уже больше года.

"Когда есть понимание того, какому натиску мы противостоим, когда приходится противодействовать армии страны, чье население в пять раз больше, мотивационный ресурс у людей снизился", — пояснила Гуменюк.

Она также добавила, что, ко всему прочему, многие люди после эвакуации в более спокойные регионы в начале полномасштабной войны "пришли к осознанию того, что жизнь может продолжаться и без боевых действий".

Она подчеркивает, что без всеобщей мобилизации войну невозможно будет остановить никогда.

Объясняя, почему сотрудники центров комплектации задерживают граждан на улицах без нарядов полиции, представительница Сил обороны сослалась на нехватку полицейских кадров для такой работы.

Руководитель пресс-службы Сил обороны Юга Наталья Гуменюк — о всеобщей мобилизации в Украине

Повестки на улицах

Случаи выдачи повесток на улицах Гуменюк прокомментировала словами о том, что многие граждане не проживают по месту прописки.

"Часто говорят: "Я еще не получил повестку". Но при этом знают, что проживают не по месту регистрации и это будто бы не запрещено, но все же усложняет нашу работу. Работает неофициально, и на работе вряд ли получит повестку. Используют и множество других способов, чтобы уклониться от повестки", — пояснила Гуменюк.

Она также добавила, что представители Минобороны вынуждены выходить на улицы и выписывать гражданам повестки.

Напомним, что появление реестра "уклонистов" нарушает права человека, заявил адвокат Максим Дзиковский.

В РФ, в свою очередь, каждый месяц мобилизуют по меньшей мере 20 тысяч человек.