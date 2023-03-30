"Мотиваційний ресурс знизився": ЗСУ пояснили видачу повісток на вулицях та у транспорті (відео)

За словами представниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, багато громадян евакуювалися в спокійніші регіони на початку повномасштабної війни і вирішили, що "життя може продовжуватися і без бойових дій".

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Керівник пресслужби Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, чому співробітники військкоматів вдаються до практики вручення повісток чоловікам на вулицях та у громадському транспорті. Про це повідомляє "Суспiльне".

Гуменюк зазначає зниження мотиваційного ресурсу у громадян через те, що повномасштабна війна триває вже понад рік.

"Коли є розуміння того, якому тиску ми протистоїмо, коли доводиться протидіяти армії країни, чиє населення вп'ятеро більше, мотиваційний ресурс у людей знизився", — пояснила Гуменюк.

Вона також додала, що, до того ж, багато людей після евакуації до більш спокійних регіонів на початку повномасштабної війни дійшли до усвідомлення того, що "життя може продовжуватися і без бойових дій".

Вона наголошує, що без загальної мобілізації війну неможливо буде зупинити ніколи.

Пояснивши, чому співробітники центрів комплектації затримують громадян на вулицях без нарядів поліції, представниця Сил оборони послалася на нестачу поліцейських кадрів для такої роботи.

Керівник пресслужби Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк про загальну мобілізацію в Україні

Повістки на вулицях

Випадки видачі повісток на вулицях Гуменюк прокоментувала словами про те, що багато громадян не мешкають за місцем прописки.

"Часто кажуть: "Я ще не отримав повістку". Але при цьому знають, що проживають не за місцем реєстрації і це нібито не заборонено, але все ж таки ускладнює нашу роботу. Працює неофіційно, і на роботі навряд чи отримає повістку. Використовують і безліч інших способів, щоб ухилитися від повістки", — пояснила Гуменюк.

Вона також додала, що представники Міноборони змушені виходити на вулиці та виписувати громадянам повістки.

Нагадаємо, що поява реєстру "уклоністів" порушує права людини, стверджує адвокат Максим Дзіковський.

У РФ, зокрема, щомісяця мобілізують щонайменше 20 тисяч людей.