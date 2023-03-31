Как западные хирурги помогают бойцам восстанавливать лицо после тяжелых ранений (фото)

Украинские военные получают сложные ранения, нуждающиеся в косметической хирургии. Как отмечают хирурги, кроме физического восстановления, бойцам нужна и психологическая помощь.

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Украине, где медицина имеет высококвалифицированных хирургов, понадобилась помощь хирургов из США и Канады, чтобы справиться с количеством ранения военных и гражданских людей. Об этом сообщает CNN.

Директор миссии медицинского фонда Face the Future Энтони Бриссетт отмечает, что обычно они имеют дело с многоуровневыми повреждениями мягких тканей и костей.

"Обычно мы видим здесь взрывные травмы с многоуровневыми повреждениями мягких тканей и костей, а также всех окружающих структур органов", — заявил Энтони Бриссет.

Программа Face the Future была начата в 1996 году. Хирурги работают по всему миру. Их специализация – реконструктивная хирургия. До начала полномасштабного вторжения они работали и в РФ, но после 24 февраля они сосредоточились на Украине. Работу хирурги ведут в Ивано-Франковске для относительной безопасности. В первый день работы врачи обследовали 35 пациентов.

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"Это очень трудно. Это одни из самых сложных дел, с которыми мне приходилось иметь дело в моей карьере. Лично я просто должен сказать себе, что все, что я могу сделать, — это лучшее, что я могу сделать, и надеюсь, что пациент это поймет", — говорит доктор Чо, более 20 лет проработавший в армии США, а теперь помогающий бойцам ВСУ.

С украинцами врачи общаются через переводчика. Некоторым из бойцов понадобится не одна операция. Для военных косметическая хирургия – это гораздо больше, чем просто физическое восстановление. Облик влияет на моральный дух бойцов, говорит основатель программы Питер Адамсон. С физическим восстановлением необходима и психологическая помощь, чтобы справиться с тем, что врачи могут сделать, а что нет.

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Напомним, 21 марта Украина получила от европейских союзников третий мобильный госпиталь. В сутки в госпитале могут получить помощь до 60 раненых.

1 марта СМИ писали об изобретении нового биоматериала, который избавит от необходимости хирургического вмешательства.