Як західні хірурги допомагають бійцям відновлювати обличчя після важких поранень (фото)

Українські військові отримують складні поранення, які потребують косметичної хірургії. Як зазначають хірурги, окрім фізичного відновлення, бійцям треба й психологічна допомога.

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Україні, де медицина має висококваліфікованих хірургів, знадобилась допомога хірургів з США та Канади, щоб впоратися із кількістю складних поранень військових та цивільних людей. Про це повідомляє CNN.

Директор місії медичної фундації Face the Future Ентоні Бріссетт зазначає, що зазвичай вони мають справу з багаторівневими ушкодженнями мʼяких тканин та кісток.

"Зазвичай ми бачимо тут вибухові травми з багаторівневими ушкодженнями м’яких тканин і кісток, а також усіх навколишніх структур органів", — заявив Ентоні Бріссет.

Програма Face the Future була започаткована в 1996 році. Хірурги працюють по всьому світі. Їхня спеціалізація — реконструктивна хірургія. До початку повномасштабного вторгнення вони працювали і у РФ, однак після 24 лютого вони зосередились на Україні. Роботу хірурги ведуть в Івано-Франківську для відносної безпеки. В перший день роботи лікарі обстежили 35 пацієнтів.

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"Це дуже важко. Це одні з найскладніших справ, з якими мені доводилося мати справу в моїй кар'єрі. Особисто я просто повинен сказати собі, що все, що я можу зробити, — це найкраще, що я можу зробити, і сподіваюся, що пацієнт це зрозуміє", — каже доктор Чо, який понад 20 років пропрацював в армії США, а тепер допомагає бійцям ЗСУ.

З українцями лікарі спілкуються через перекладача. Деяким з бійців знадобиться не одна операція. Для військових косметична хірургія — це набагато більше, ніж просто фізичне відновлення. Зовнішність впливає на моральний дух бійців, каже засновник програми Пітер Адамсон. З фізичним відновленням необхідне й психологічна допомога, щоб впоратися з тим, що лікарі можуть зробити, а що — ні.

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Нагадаємо, 21 березня Україна отримала від європейських союзників третій мобільний шпиталь. За добу у шпиталі можуть отримати допомогу до 60 поранених.

1 березня ЗМІ писали про винайдення нового біоматеріалу, який позбавить необхідності хірургічного втручання.