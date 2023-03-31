"Некоторые позиции мы разделяем": в ЕС рассказали, какую роль Китай может сыграть в войне

По словам Жозепа Борреля, Китай не делает различий между агрессором и жертвой агрессии.

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В Евросоюзе считают, что Китайская Народна Республика могла бы оказать содействие прекращению войны в Украине. Об этом в пятницу, 31 марта, написал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на официальном портале Европейской службы.

По его словам, Китай не может быть посредником в войне в Украине, но может сыграть роль посредника для достижения мирного соглашения с Россией.

"Китай представил свой "позиционный документ" по политическому урегулированию. Он не является мирным планом и в основном повторяет известные китайские позиции, некоторые из которых мы разделяем, а некоторые — нет. Конечно, мы будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевой проблемой является то, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень", — написал Боррель.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС добавил, что достичь мира необходимо, опираясь на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН и мирный план президента Владимира Зеленского.

"Российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США разрывают плоскость того, что мы часто называем "международным порядком, основанным на правилах. Но в то же время, подавляющее большинство стран все еще надеется на то, что ООН найдет решение", — написал Боррель.

"Мирный план" Китая

24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, МИД Китая опубликовал свой "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Первым пунктом указано "уважение суверенитета всех стран". Среди прочего, дипломаты Поднебесной призывают мир отказаться от менталитета Холодной войны, а также возобновить мирные переговоры.

В тот же день народный депутат Украины и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что китайский "мирный план" — это неприемлемая позиция. Арахамия подчеркнул, что в Пекине хотят подыграть российской переговорной позиции, но Украина не может принять их условия.

Напомним, 30 в росСМИ появилась информация о том, что в Министерстве обороны Китая выступили с новым заявлением, в котором речь пошла об усиленном сотрудничестве с Российской Федерацией. Представитель ведомства Тань Кэфэй подметил, что армия КНР будет прилагать все усилия для реализации "консенсуса, который достигнут лидерами двух государств".