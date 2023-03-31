"Деякі позиції ми поділяємо": в ЄС розповіли, яку роль Китай може зіграти у війні

За словами Жозепа Борреля, Китай не робить відмінностей між агресором та жертвою агресії.

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У Євросоюзі вважають, що Китайська Народна Республіка могла б сприяти припиненню війни в Україні. Про це у п'ятницю, 31 березня, написав голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі на офіційному порталі Європейської служби.

За його словами, Китай не може бути посередником у війні в Україні, але може відіграти роль посередника для досягнення мирної угоди з Росією.

"Китай представив свій "позиційний документ" щодо політичного врегулювання. Він не є мирним планом і здебільшого повторює відомі китайські позиції, деякі з яких ми поділяємо, а деякі — ні. Звичайно, ми його аналізуватимемо, але вже зараз зрозуміло, що ключовою проблемою є те, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на рівний рівень", — написав Боррель.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС додав, що досягти миру необхідно, спираючись на резолюцію Генеральної асамблеї ООН та мирний план президента Володимира Зеленського.

"Російська війна та напруженість у відносинах між Китаєм і США розривають площину того, що ми часто називаємо "міжнародним порядком, заснованим на правилах. Але водночас переважна більшість країн все ще сподівається на те, що ООН знайде рішення", — написав Боррель.

"Мирний план" Китаю

24 лютого, у річницю повномасштабної війни, МЗС Китаю опублікувало свій "мирний план", що складається з 12 пунктів. Першим пунктом зазначено "повагу до суверенітету всіх країн". Серед іншого дипломати Піднебесної закликають світ відмовитися від менталітету Холодної війни, а також відновити мирні переговори.

У той же день народний депутат України та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що китайський "мирний план" — це неприйнятна позиція. Арахамія підкреслив, що в Пекіні хочуть підіграти російській переговорній позиції, але Україна не може прийняти їхні умови.

Нагадаємо, 30 у росЗМІ з'явилася інформація про те, що в Міністерстві оборони Китаю виступили з новою заявою, в якій йшлося про посилену співпрацю з Російською Федерацією. Представник відомства Тань Кефей зауважив, що армія КНР докладатиме всіх зусиль для реалізації "консенсусу, якого досягнуть лідери двох держав".