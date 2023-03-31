Направлялся в Тирасполь: в Молдову не пустили "вагнеровца", воевавшего против Украины

Мужчина путался в показаниях, чем привлек к себе внимание. Далее, в ходе проверки выяснилось, что это наемник ЧВК "Вагнер", воевавший в Мариуполе и Волновахе на стороне российских войск.

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Россиянина, воевавшего против Украины в составе ЧВК "Вагнер", не пустили в Молдову в аэропорту Кишинева. Об этом сообщили пограничной полиции страны сегодня, 31 марта.

Мужчина путался в показаниях, чем привлек к себе внимание, далее, в ходе проверки выяснилось, что это наемник ЧВК "Вагнер", воевавший в мариуполе и Волновахе на стороне российских войск.

В Молдову не пустили "вагнеровца", воевавшего против Украины Фото: Скриншот

"Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России ("Вагнер"), среди многочисленных татуировок на теле — череп, который, в частности, изобраден на эмблеме "Группы Вагнера"", — сообщили в ведомстве.

В Молдову его не пустили, а вернули в страну, из которой он вылетел. Полицейские также выяснили, что выяснили, что из Кишинева "вагнеровец"собирался поехать в Тирасполь.

По словам президента Молдовы Майи Санду, Кремль стремился использовать Молдову как Беларусь в войне против Украины, и сейчас не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

28 февраля сторонники пророссийских партий на протесте в Кишиневе разорвали изображение президента Майи Санду. Пророссийские активисты также пытались прорваться к зданию правительства через кордон полиции.

2 марта Фокус в своей рассказывал, вмешаются ли Украина и Румыния в события в Молдове.