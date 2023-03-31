Прямував до Тирасполя: в Молдову не пустили "вагнерівця", який воював проти України

Чоловік плутався у свідченнях, чим привернув до себе увагу. Далі, під час перевірки з'ясувалося, що це найманець ПВК "Вагнер", який воював у Маріуполі та Волновасі на боці російських військ.

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Росіянина, який воював проти України у складі ПВК "Вагнер", не пустили до Молдови в аеропорту Кишинева. Про це повідомили у прикордонній поліції країни сьогодні, 31 березня.

Чоловік плутався у свідченнях, чим привернув до себе увагу, далі під час перевірки з'ясувалося, що це найманець ПВК "Вагнер", який воював у Маріуполі та Волновасі на боці російських військ.

У Молдову не пустили "вагнерівця", який воював проти України Фото: Скріншот

"Обмін інформацією дозволив нам виявити в потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представник ПВК з Росії ("Вагнер"), серед численних татуювань на тілі — череп, який, зокрема, зображений на емблемі "Групи Вагнера"", — повідомили у відомстві.

У Молдови його не пустили, а повернули в країну, з якої він вилетів. Поліцейські також з'ясували, що з'ясували, що з Кишинева "вагнерівець" збирався поїхати до Тирасполя.

За словами президентки Молдови Маї Санду, Кремль прагнув використати Молдову як Білорусь у війні проти України, і зараз не залишає спроб дестабілізувати ситуацію в країні.

28 лютого прихильники проросійських партій на протесті в Кишиневі розірвали зображення президента Маї Санду. Проросійські активісти також намагалися прорватися до урядової будівлі через кордон поліції.

2 березня Фокус у своїй розповідав, чи втрутиться Україна та Румунія у події у Молдові.