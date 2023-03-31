"До сих пор колеблется": Зеленский высказался о позиции Китая по Украине

Президент назвал поддержку Украины миром показательным для тех государств, которые думают о возможной агрессии.

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Президент Китая Си Цзиньпин является одним из тех, кто до сих пор колеблется в вопросе поддержки Украины, но Украина будет ждать ответа, посылая сигналы разным странам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с лидерами Молдовы, Хорватии, Словении, Словакии.

"Еще есть государства, которым сложно до конца быть на нашей стороне по разным причинам. Что у нас с лидером Китая? Именно это один из лидеров, которые колеблются. Для нас важно сделать все, чтобы привлечь в победе над войной максимум государств", — сказал он.

Зеленский назвал поддержку Украины миром показательным для тех государств, которые думают о возможной агрессии.

"Поэтому, мы и отправляем сигналы таким государствам и говорим, что мы готовы встречаться, обсуждать, говорить и вместе побеждать агрессию Российской Федерации. Ожидаем ответа некоторых государств", — сказал он.

29 марта в МИД Китая заявили, что позитивно смотрят на возможность переговоров с Зеленским, но конкретной даты не назвали.

При этом, Си Цзиньпин на прошлой неделе совершил трехдневный визит в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Украинский глава государства об этом также высказался.

30 марта в Министерстве обороны Китая выступили с новым заявлением, в котором речь пошла об усиленном сотрудничестве с РФ в военной сфере.