"Досі вагається": Зеленський висловився про позицію Китаю щодо України

Зеленський назвав підтримку України світом показовим чинником для тих держав, які думають про можливу агресію.

Related video

Президент Китаю Сі Цзіньпін є одним із тих, хто досі вагається у питанні підтримки України, але Україна чекатиме на відповідь, надсилаючи сигнали різним країнам. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із лідерами Молдови, Хорватії, Словенії, Словаччини.

"Ще є держави, яким складно до кінця бути на нашому боці з різних причин. Що у нас із лідером Китаю? Саме це один із лідерів, які вагаються. Для нас важливо зробити все, щоб залучити до перемоги над війною максимум держав", — сказав він.

Зеленський назвав підтримку України світом показовим чинником для тих держав, які думають про можливу агресію.

"Тому ми і відправляємо сигнали таким державам та говоримо, що ми готові зустрічатися, обговорювати, говорити і разом перемагати агресію Російської Федерації. Очікуємо на відповідь деяких держав", — сказав він.

29 березня у МЗС Китаю заявили, що позитивно дивляться на можливість переговорів із Зеленським, але конкретної дати не назвали.

При цьому Сі Цзіньпін минулого тижня здійснив триденний візит до Москви, де провів переговори з Володимиром Путіним.

30 березня в Міністерстві оборони Китаю виступили з новою заявою, в якій йшлося про посилену співпрацю з РФ у військовій сфері.