Воевал с 2014 года: в боях за Украину погиб экс-член "Торнадо" Даниил Ляшук "Моджахед"

В религиозной организации "Ислам в Украине" рассказали, что военный был смертельно ранен под Бахмутом. Актер Станислав Домбровский сообщил, что тело "Моджахеда" уже забрали и отправят в Беларусь на похороны.

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В боях за Украину погиб белорусский доброволец-мусульманин Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Об этом сообщается на его официальной странице в Telegram 1 апреля.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека… Просим власти присвоить звание героя Украины и предоставить гражданство посмертно, герою, воевавшему за Украину", — сказано в сообщении.

В религиозной организации "Ислам в Украине" рассказали, что боец был смертельно ранен на Бахмутском направлении.

На смерть военного отреагировал один из его побратимов Дмитрий Линько.

"Для меня было честью сражаться вместе, брат Моджахеде. Еще попьем крепкого чаю в лучшем из миров. Да примет Аллах твою душу", — написал он.

Кроме того, актер и общественный деятель Станислав Домбровский рассказал, что тело Даниила Ляшука уже забрали и отправят в Беларусь на похороны.

Что известно о "Моджахеде"?

Даниил Ляшук — гражданин Беларуси, который приехал в Украину в начале российской агрессии в 2014 году и вступил в новосформированный батальон "Торнадо".

В 2015 году в Генеральной прокуратуре установили, что бойцы "Торнадо" в Луганской области похищали людей, насиловали, убивали, а также мародерствовали. Роту расформировали, а 12 человек во главе с командиром, трижды судимым Русланом Онищенко, были осуждены.

Сам Ляшук во время арестов подозреваемых скрылся, но в 2015 году его нашли в гостинице под Киевом. Его обвинили в пытках, похищении людей и других тяжких преступлениях. После чего, в апреле 2017-го, белорус был приговорен к 10 годам тюрьмы.

На воле он оказался в 2021 году, поскольку на всех бойцов "Торнадо" распространялся "закон Савченко", который считал пребывание в тюрьме год за два.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Даниил Ляшук "Моджахед" снова попал на фронт. До своей гибели боец успел получить ранение, когда доставлял в свое подразделение захваченного в плен российского военного.

Напомним, 31 марта стало известно, что на войне с Россией погиб актер Антон Прасоленко. Он умер в ожесточенных боях на восточном направлении.

Также сообщалось, что в боях за Бахмут погиб инструктор по альпинизму и горному туризму, общественный деятель Орест Кинаш. Он был офицером 53-й отдельной механизированной бригады.