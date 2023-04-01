Воював із 2014 року: у боях за Україну загинув ексчлен "Торнадо" Данило Ляшук "Моджахед"

У релігійній організації "Іслам в Україні" розповіли, що військовий був смертельно поранений під Бахмутом. Актор Станіслав Домбровський повідомив, що тіло "Моджахеда" вже забрали й відправлять до Білорусі на похорон.

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У боях за Україну загинув білоруський доброволець-мусульманин Данило Ляшук із позивним "Моджахед". Про це повідомляють на його офіційній сторінці в Telegram 1 квітня.

"На жаль, ми змушені повідомити, про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини… Просимо владу надати звання героя України та надати громадянство посмертно, герою, що воював за Україну", — йдеться в повідомленні.

У релігійній організації "Іслам в Україні" розповіли, що боєць був смертельно поранений на Бахмутському напрямку.

На смерть військового відреагував один із його побратимів Дмитро Лінько.

"Для мене було честю битися разом, брате Моджахеде. Ще поп'ємо міцного чаю в найкращому зі світів. Хай прийме Аллах твою душу", — написав він.

Крім того, актор і громадський діяч Станіслав Домбровський розповів, що тіло Данила Ляшука вже забрали й відправлять до Білорусі на похорон.

Що відомо про "Моджахеда"?

Данило Ляшук — громадянин Білорусі, який приїхав в Україну на початку російської агресії у 2014 році і вступив до новосформованого батальйону "Торнадо".

У 2015 році в Генеральній прокуратурі встановили, що бійці "Торнадо" в Луганській області викрадали людей, ґвалтували, вбивали, а також мародерствували. Роту розформували, а 12 осіб на чолі з командиром, тричі судимим Русланом Онищенком, були засуджені.

Сам Ляшук під час арештів підозрюваних сховався, але 2015 року його знайшли в готелі під Києвом. Його звинуватили в тортурах, викраденні людей та інших тяжких злочинах. Після чого, у квітні 2017-го, білоруса було засуджено до 10 років в'язниці.

На волі він опинився 2021 року, оскільки на всіх бійців "Торнадо" поширювався "закон Савченко", який рахував перебування у в'язниці рік за два.

У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Данило Ляшук "Моджахед" знову потрапив на фронт. До своєї загибелі боєць встиг отримати поранення, коли доправляв у свій підрозділ захопленого в полон російського військового.

Нагадаємо, 31 березня стало відомо, що на війні з Росією загинув актор Антон Прасоленко. Він помер у запеклих боях на східному напрямку.

Також повідомлялося, що в боях за Бахмут загинув інструктор з альпінізму та гірського туризму, громадський діяч Орест Кінаш. Він був офіцером 53-ї окремої механізованої бригади.