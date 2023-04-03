ВСУ осваивают зенитные пушки КС-19 времен Сталина: откуда они взялись (фото)

Пушки начали производить еще в 1947 году против воздушных или наземных целей. Ранее сообщалось, что ВСУ захватили не менее 4 КС-19 во время контрнаступления в Харьковской области.

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На вооружении у украинских военных появились зенитные пушки КС-19, появившиеся на вооружении СССР еще в 1947 году. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В сети опубликовали видео, в котором по меньшей мере 4 КС-19 ведут огонь. Аналитики не исключают, что зенитные пушки могут использовать против наземных целей по прямой наводке, а не только против воздушных целей. В издании Defense Express отмечают, что КС-19 могли появиться в ВСУ в качестве трофейных, их захватили во время контрнаступления в Харьковской области. Украинские военные получили тогда не менее 4 КС-19. Однако не исключено, что зенитные пушки были сняты с украинских складов хранения.

Чем поможет зенитная пушка КС-19?

Журналисты отмечают, что, несмотря на свой возраст, КС-19 может пригодиться ВСУ. Характеристики пушки позволяют вести огонь по наземным целям на расстоянии до 20 км, а высота поражения воздушных целей – до 15 км. Скорострельность составляет до 15 выстрелов в минуту. Главный вопрос для таких орудий – наличие боеприпасов. В издании не исключают, что с этим могла помочь Болгария, которая тоже имела вооружение КС-19.

Напомним, 7 сентября в СМИ впервые сообщили, что ВС РФ используют сталинские зенитные пушки КС-19 на Харьковском направлении.

23 марта экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что за год в РФ якобы бы выпустили 1500 танков, всю технику сразу бросают на фронт против Украины.