Гармати почали виробляти ще у 1947 році проти повітряних або наземних цілей. Раніше повідомлялось, що ЗСУ захопили щонайменше 4 КС-19 під час контрнаступу на Харківщині.

Related video

На озброєнні в українських воєнних зʼявились зенітні гармати КС-19, які зʼявились на озброєнні СРСР ще в 1947 році. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

В мережі опублікували відео, у якому щонайменше 4 КС-19 ведуть вогонь. Аналітики не виключають, що зенітні гармати можуть використовувати проти наземних цілей по прямому наведенні, а не лише проти повітряних цілей. У виданні Defense Express зазначають, що КС-19 могли з'явитись в ЗСУ як трофейні, їх захопили під час контрнаступу в Харківській області. Українські воєнні захопили тоді щонайменше 4 КС-19. Однак не виключено, що зенітні гармати зняли з українських складів зберігання.

Чим допоможе зенітна гармата КС-19?

Журналісти зазначають, що попри свій вік КС-19 може стати у пригоді ЗСУ. Характеристики гармати дозволяють вести вогонь по наземних цілях на відстані до 20 км, а висота ураження повітряних цілей — до 15 км. Скорострільність складає до 15 пострілів на хвилину. Головне питання для таких гармат — наявність боєприпасів. У виданні не виключають, що з цим могла допомогти Болгарія, яка теж мала на озброєння КС-19.

Нагадаємо, 7 вересня в ЗМІ вперше повідомили, що ЗС РФ використовують сталінські зенітні гармати КС-19 на Харківському напрямку.

23 березня експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що за рік у РФ начебто випустили 1500 танків, всю техніку одразу кидають на фронт проти України.