"Выдумывает пабеду": у Зеленского отреагировали на заявление Пригожина о захвате Бахмута

Информация о "юридической оккупации" прифронтового города, как уверяет глава Офиса президента Андрей Ермак, является фейком, поэтому украинцам следует спокойно реагировать на подобные заявления.

Related video

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, ответил на громкое заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о захвате россиянами Бахмута. Чиновник отрицает слова лидера враждебной ЧВК. Об этом известно из его соцсетей.

"Бахмут — это Украина", — заявил Ермак.

По словам чиновника, информация о захвате ВС РФ города — фейк. В Офисе президента советуют спокойно на него реагировать.

"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "пабеду", которой в реальности нет", — написал Ермак.

Напомним, о контроле российских наемников над городом Пригожин заявил вечером 2 апреля. Он сообщил, что ЧВК "Вагнер" юридически взяла Бахмут, а украинские войска держат только западные его кварталы.

"И командиры подразделения, принимавшие администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти флаги", — говорилось в посту.

Также 2 апреля стало известно о привлечении Россией к боям в Бахмуте профессиональных подразделений десантников. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она рассказала, что врага не останавливают большие потери.

Ранее, 1 апреля, бойцы 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ показали, как сейчас выглядит поездка по Бахмуту. Оружие и маскировку защитники Украины назвали важными элементами для "эффективного путешествия".