ВС РФ бросили спецназ на Донецкое направление, чтобы захватить позиции ВСУ, – командование ВСУ

Как заявил полковник Алексей Дмитрашковский, недавно ВСУ смогли улучшить свое тактическое положение, поэтому теперь оккупанты пытаются вернуть их обратно.

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Российское командование отправило на Донецкое направление несколько групп спецназовцев, чтобы попытаться вернуть утраченные позиции. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

Недавно вооруженные силы смогли отбросить российские войска на определенном направлении, что позволило улучшить тактическое положение. Теперь оккупанты пытаются отбить стратегически важные позиции.

"Их несколько подразделений. Они активно маневрируют", – говорит Дмитрашковский.

Он также добавил, что из-за маневрирования украинские артиллеристы еще не уничтожили вражеские подразделения. Одна из попыток уничтожить подразделение спецназовцев не удалась, оккупанты смогли покинуть зону обстрела. Попытки отразить позиции у украинских военных говорят о важности позиций для ВС РФ.

В утренней сводке Генштаба указывается, что российские войска на Авдеевском и Марьинском направлениях продолжают наступательные действия. За прошедшие сутки было зафиксировано 15 вражеских атак. Большее атак зафиксировано только на Бахмутском направлении – 20 штурмов.

Напомним, 2 апреля Дмитрашковский сообщил о том, что ВСУ выбили ВС РФ с нескольких позиций на Донбассе.

1 апреля генерал Марк Милли заявил, что Украина не освободит все оккупированные территории в ближайшее время в 2023 году, однако он не утверждает, что это невозможно.