ЗС РФ кинули спецназ на Донецький напрямок, щоб захопити втрачені позиції, – командування ЗСУ

Як заявив полковник Олексій Дмитрашківський, нещодавно ЗСУ змогли покращити своє тактичне положення, тому тепер окупанти намагаються їх повернути назад.

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Російське командування відправило на Донецький напрямок кілька груп спецпризначенців, щоб спробувати повернути втрачені позиції. Про це повідомив речник обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківській в ефірі телемарафону.

Нещодавно Збройні сили змогли відкинути російські війська на певному напрямку, що дозволило покращити тактичне становище. Тепер окупанти намагаються відбити стратегічно важливі позиції.

"Їх кілька підрозділів. Вони активно маневрують", — каже Дмитрашківський.

Він також додав, що через маневровість українські артилеристи ще не знищили ворожі підрозділи. Одна зі спроб знищити підрозділ спецпризначенців не вдалася, окупанти змогли покинути зону обстрілу. Спроби відбити позиції в українських військових говорить про важливість позицій для ЗС РФ.

У ранковому зведенні Генштабу вказується, що російські війська на Авдіївському та Марʼїнському напрямках продовжують наступальні дії. За минулу добу було зафіксовано 15 ворожих атак. Більша кількість атак зафіксована тільки на Бахмутському напрямку — 20 штурмів.

Нагадаємо, 2 квітня Дмитрашківський повідомив про те, що ЗСУ вибили ЗС РФ із кількох позицій на Донбасі.

1 квітня генерал Марк Міллі заявив, що Україна не звільнить всі окуповані території найближчим часом у 2023 році, однак він не стверджує, що це неможливо.