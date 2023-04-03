Пограничники показали видео ожесточенных боев в Бахмуте

Украинские пограничники опровергли заявления российских захватчиков по поводу оккупации Бахмута.

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Украинские защитники продолжают удерживать оборону в Бахмуте. Пограничники показали кадры одного из сражений. Сообщение опубликовала 3 апреля прессслужба Государственной пограничной службы Украины.

На видео зафиксирован один из боев в городе-крепости. Украинские защитники продемонстрировали, каким образом отражают атаки российских захватчиков, которые долго пытаются захватить город. Герои наносят удары по российским оккупационным войскам, используя отверстия в стенах здания.

Этим видео украинские защитники опровергли заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о боях вокруг здания городской администрации. Взятие под контроль города его наемниками не соответствуют действительности.

"Крепость Бахмут. Стоим", — отметили пограничники.

Фокус 3 апреля опубликовал заявление Андрея Ермака, руководителя Офиса президента, который отреагировал на слова главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по поводу захвата россиянами Бахмута. Чиновник опроверг слова лидера враждебной военизированной структуры. Он назвал это попыткой оккупантов придумать несуществующие победы, которых Россия так и не достигла.

Владелец ЧВК "Вагнер" утверждал, что административный квартал якобы перешел под контроль наемников. Он заявил, что "город юридически их". Силы обороны Украины и дальше дислоцироваться в западной части населенного пункта и отражают атаки врага.

Также 2 апреля было опубликовано заявление Минобороны Украины о том, что РФ привлекла к штурму Бахмута профессиональные подразделения десантников. Враг пытается предпринимать попытки привлечь не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения регулярной армии. Значительные потери оккупантов не останавливают их попытки выполнить задачи командования войск Российской Федерации. Украинские защитники в сверхсложных условиях и дальше обороняют город.