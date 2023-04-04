"Спасибо за честь": пропагандист Владлен Татарский "с того света" поблагодарил Путина и Пригожина

В телеграм-канале Владлена Татарского через 2 дня после его смерти появилось новое сообщение-обращение к руководству РФ и ЧВК "Вагнер".

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В телеграм-канале погибшего в результате взрыва на своем же творческом вечере в кафе в Санкт-Петербурге пропагандиста Владлена Татарского появилось новое сообщение. Военкор поблагодарил президента Путина и главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за награды и возможность повоевать за жизнь. Пост был опубликован в сети.

"Благодарю главнокомандующего Путина В.В. за государственную награду. Спасибо командирам ЧВК "Вагнер" Пригожину Е.В., Уткину Д.В., Трошеву А.М. за оказанную честь быть причисленным к легендарной военной компании", — говорится в сообщении.

Далее аноним, который взял на себя права админа телеграм-канала Татарского, сообщил, что из-за наплыва подписчиков паблик пропагандиста будут вести дальше.

Напомним, что российский пропагандист Владлен Татарский погиб 2 апреля во время мероприятия. По информации правоохранителей, взорвался бюст, подаренный военкору одним из посетителей. Известно о двух десятках пострадавших.

3 апреля российские правоохранители задержали подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову. Она находилась в квартире на севере Петербурга, а также имела на руках билет в Узбекистан.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал убийство в России пропагандиста Владлена Татарского, сказав, что взрывы в кафе в Санкт-Петербурге должны беспокоиться в России, а его задача беспокоиться за Украину.