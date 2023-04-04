"Дякую за честь": пропагандист Владлен Татарський "з того світу" подякував Путіну і Пригожину

В телеграм-каналі Владлена Татарського через 2 дні після його смерті з'явився новий допис-звертання до керівництва РФ і ПВК "Вагнер".

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В телеграм-каналі загиблого внаслідок вибуху на своєму ж творчому вечорі в кафе в Санкт-Петербурзі пропагандиста Владлена Татарського з'явився новий допис. Військкор подякував президенту Путіну та очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину за нагороди та можливість повоювати за життя. Пост опублікували в мережі.

"Дякую головнокомандувачу Путіну В.В. за державну відзнаку. Дякую командирам ПВК "Вагнер" Пригожину Є.В., Уткіну Д.В., Трошеву О.М. за надану честь бути зарахованим до легендарної військової компанії", — йдеться в дописі.

Далі анонім, який перебрав на себе права адміна телеграм-каналу Татарського повідомив, що через наплив підписників паблік пропагандиста вестимуть далі.

Нагадаємо, що російський пропагандист Владлен Татарський загинув 2 квітня під час свого заходу. За інформацією правоохоронців, вибухнув бюст, який подарувала військкору одна із відвідувачів. Відомо про два десятки постраждалих.

3 квітня російські правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову,. Вона перебувала у квартирі на півночі Петербурга, а також мала на руках квиток до Узбекистану.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вбивство в Росії пропагандиста Владлена Татарського, сказавши, що вибухами в кафе в Санкт-Петербурзі повинні непокоїтися в Росії, а його завдання непокоїтися за Україну.